تعاون بين «أوقاف دبي» و«كليات التقنية العليا» لتمكين الطلبة وتعزيز الوعي الوقفي

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مذكرة تفاهم مع مجمع كليات التقنية العليا، في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي، وتمكين الكفاءات الوطنية.

وبموجب المذكرة، ستعمل المؤسسة على تقديم الدعم للطلبة المستحقين في الكليات، إلى جانب تنظيم ورش تعريفية وتثقيفية حول مفهوم الوقف وأهميته ودوره التنموي في خدمة المجتمع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقف لدى الطلبة، وتعزيز وعيهم بالمسؤولية المجتمعية.

كما تشمل الشراكة توفير فرص تدريب عملي لطلبة الكليات داخل المؤسسة، إضافة إلى إتاحة فرص توظيف لخريجيها وفق احتياجات المؤسسة، بما يُعزّز جاهزيتهم لسوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.

وأكّد الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، أن الشراكة تعكس التزام المؤسسة ببناء علاقات فاعلة مع المؤسسات التعليمية الرائدة.

وأضاف: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم الطلبة المستحقين، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، وتعزيز وعيهم بدور الوقف كأداة تنموية مستدامة، تسهم في خدمة المجتمع، وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد»، لافتاً إلى أن التعاون يأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة، لتعزيز منظومة الشراكات المجتمعية، وترسيخ دور الوقف في دعم التعليم، وتمكين الأجيال القادمة.

من جانبه، أكّد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيّان، أن «التعاون خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الوقف لدى طلبتنا، وتعزيز وعيهم بقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات الكليات في إعداد كوادر وطنية تجمع بين الكفاءة المهنية والوعي المجتمعي».

وأشار إلى أن كليات التقنية العليا تنظر إلى الشراكات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطلبة أكاديمياً، وتؤهلهم بمهارات عملية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.