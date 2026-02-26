6 طرق توفرها «الشارقة الخيرية» لدفع زكاة المال

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن توفير ست طرق ميسرة وآمنة لتمكين المحسنين من دفع زكاة أموالهم بشكل سهل ومريح، وتأتي الخطوة في إطار التزام الجمعية بتعزيز العمل الخيري، وتحقيق أقصى استفادة من التبرعات لمصلحة الفقراء والمحتاجين.

وتتيح الجمعية للمتبرعين دفع زكاة المال عبر تطبيقها الإلكتروني الجديد الذي يقدم واجهة بسيطة وآمنة لإتمام عمليات دفع قيمة الزكاة بسهولة ويسر، كما يوفر التطبيق خدمات تسهل عملية الدفع، مثل حساب وتحديد قيمة الزكاة بالنسبة للمبلغ المكتوب من قبل المتعامل، ما يساعد على تحديد المبلغ الصحيح لإخراجه بدقة وفقاً للضوابط الشرعية. وإضافة إلى ذلك، تتوافر طرق دفع الزكاة من خلال الموقع الإلكتروني والرابط الذكي، ما يتيح للمتبرعين تسديد الزكاة بكل يسر، وفي أي وقت ومن أي مكان، ويمكن أيضاً استخدام البطاقات الائتمانية لإتمام التبرعات بطريقة سريعة وآمنة.

ويمكن للمحسنين إجراء التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية في بنوك «دبي الإسلامي»، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ولمن يفضلون التعامل الشخصي، وفرت الجمعية خيار طلب مندوب لاستلام مبلغ الزكاة من موقع المتبرع، كما يمكن استخدام منصات الدفع الإلكترونية مثل «Apple Pay» و«Samsung Pay» للتبرع بسهولة عبر هواتفهم الذكية.

وتسهم زكاة المال التي يتم جمعها في تحسين الأحوال المعيشية للمستحقين من الأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث تصرف وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. وتشمل تلبية احتياجات المستحقين من المساعدات الشهرية، وسداد الرسوم عن الطلبة المتعسرين، وعلاج المرضى، ومتعسري مستحقات الإيجار السكني، والسجناء على ذمة قضايا تعسر مالي، إضافة إلى باقة من المساعدات الأخرى.