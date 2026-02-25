«إسلامية دبي» وهيئة تنمية المجتمع تطلقان «القارئ الصغير»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، برنامج «القارئ الصغير»، الذي سيستمر حتى الخامس من مارس، من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، في خمسة مواقع مجتمعية، شملت مجالس الأحياء في الخوانيج، وحتّا، وأم سقيم، وند الشبا، والورقاء.

وشهد البرنامج إقبالاً لافتاً تجاوز 400 مشارك ومشاركة، بواقع 190 من البنات، و201 من البنين، وسط أجواء تعليمية منظمة ركّزت على غرس الأخلاق الحميدة.

وتولّى تنفيذ البرنامج فريق تعليمي مكوّن من سبع معلمات وخمسة معلمين، حرصوا على تقديم محتوى تربوي متكامل يجمع بين التلاوة والتطبيق العملي للقِيَم القرآنية، بما يُعزّز ارتباط الأطفال بكتاب الله.

وأكّد القائمون على البرنامج أن مبادرة «القارئ الصغير» تأتي تجسيداً لحرص الدائرة وهيئة تنمية المجتمع على بناء جيل واعٍ معتزّ بهويته، ومتمسّك بقيمه الإسلامية الأصيلة، من خلال برامج مجتمعية تُسهم في تعزيز الروابط الأسرية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للنشء.