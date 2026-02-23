«مركز حميد بن راشد النعيمي» يخرّج الخاتمين ومُجازي القراءات العشر

كرّم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم خريجي دفعة عام 2025 من خاتمي القرآن الكريم ومُجازي القراءات العشر، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وأسهم المركز في تزويد مساجد إمارات الدولة بنخبة من القراء الذين تميزوا بالإتقان في القراءة والصوت الحسن، من خلال برنامج قراء مركز حميد، وأطلق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقرأة حميد للقراءات العشر في شهر رمضان الماضي، لتفتح درجات علمية جديدة أمام طلبة القران الكريم، وهي إحدى المبادرات التي تُعنى بإحياء سنة القراءات العشر، حيث يشهد هذا العام تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج، التي ضمت 24 خريجاً وخريجة، بينهم 11 من الذكور و13 من الإناث.

وقدم المركز في مواسم الإجازات الدراسية أنشطة استهدفت استثمار أوقات الطلبة من خلال دورات مكثفة في الحفظ والمراجعة والتجويد وعلم القراءات، عززت ارتباط الناشئة بكتاب الله تعالى، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الخاتمين منذ تأسيس المركز 378 خاتماً وخاتمة.

وكرّم الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي الخاتمين ومُجازي القراءات العشر، وعدداً من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لأنشطة مركز الشيخ حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم وبرامجه.

الدفعة الأولى من «البرنامج» ضمت 24 خريجاً وخريجة.