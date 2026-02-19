مجازفة يومية

قال سكان في منطقة البرشاء 1 في دبي إن مشهد عبور بعض المشاة يتكرر يومياً من منتصف طريق شارع الخيل الأول، وتحديداً أمام مسجد السلام - البرشاء، عبر فتحة في السور الفاصل بين الاتجاهين، على الرغم من أن إشارة المرور لا تبعد أكثر من 200 متر فقط. وأضافوا أن هذا السلوك لا يُعد مجرد مخالفة، بل مجازفة وخطأ جسيم يعرّض حياة العابرين وسائقي المركبات لخطر حقيقي، لافتين إلى أن اختصار دقائق قليلة قد يكلّف الكثير، وأن الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة ليس خياراً، بل ضرورة لحماية الأرواح وتفادي حوادث يمكن تجنبها.