افتتاح جامع الدكتور حسين بن غاطي في ند الشبا

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مسجد الدكتور حسين بن غاطي في منطقة ند الشبا الأولى - ميدان، ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيوت الله، وتوفير بيئة إيمانية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع، وتُعزّز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في رعاية المساجد وخدمة روادها، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ القيم الدينية وتعزيز جودة الحياة.

ويتسع المسجد لـ1308 مصلين من الرجال، و285 من النساء، بإجمالي 1593 مصلياً ومُصلية، بينما بلغت كلفة إنشائه 18 مليوناً و596 ألفاً و600 درهم، بتمويل من شركة بن غاطي القابضة، في صورة تعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة، وترسخ ثقافة الوقف والعمل الخيري.

ويتميز المسجد بتصميم معماري حديث، ويضم منارة وإيواناً ومصلى للرجال، إضافة إلى مواقف للمركبات وسكن للإمام والمؤذن، ومرافق خدمية متكاملة تشمل المغاسل والمواضئ والحمامات، وأماكن مخصصة لأصحاب الهمم، وثلاجات للسقيا، إلى جانب محال تجارية ومواقف داخلية تخدم رواد المسجد والمنطقة المحيطة.

ويأتي افتتاح المسجد في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى إنشاء مساجد نموذجية مستدامة تُراعي أعلى المعايير الهندسية والبيئية، وتُسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، وتوفير بيئة مريحة للمصلين، بما يعكس الصورة الحضارية لدبي، ويجسد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم المشاريع الدينية والإنسانية، وترسيخ قيم العطاء والتكافل في المجتمع.

ويشكل مسجد الدكتور حسين بن غاطي إضافة نوعية للبنية الدينية والخدمية في الإمارة، تسهم في ترسيخ رسالة المساجد كمراكز عبادة وهداية وتلاحم اجتماعي، بما يواكب مسيرة دبي التنموية، ويُعزّز جودة الحياة لسكانها وزوارها.