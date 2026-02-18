علاج جديد لمرضى انقطاع النفس أثناء النوم

طرحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، خياراً علاجياً متقدماً، يتمثّل في تحفيز العصب تحت اللسان القابل للزرع للبالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة.

ويُصنَّف انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم كأحد الاضطرابات التنفسية، التي تتسم بحدوث انهيار متكرر في مجرى الهواء العلوي خلال النوم، ما قد يفضي إلى مضاعفات صحية خطرة إذا لم يُعالج بالشكل المناسب.

وعلى الرغم من أن العلاج بالضغط الهوائي الإيجابي المستمر يُعدّ من أكثر الأساليب العلاجية شيوعاً، فإن نسبة من المرضى تواجه صعوبة في تحمّله أو الاستمرار في استخدامه على المدى الطويل. ويعتمد العلاج الجديد على زرعة طبية تُثبَّت أسفل الذقن من خلال إجراء جراحي طفيف التوغل، حيث يُفعَّل النظام العلاجي ليلاً باستخدام لاصق طبي أحادي الاستخدام، إلى جانب شريحة تفعيل قابلة لإعادة الشحن للاستخدام المتكرر، بما يتيح توفير تحفيز ثنائي للعصب تحت اللسان، بهدف دعم مجرى الهواء العلوي والحفاظ على انفتاحه أثناء النوم، بجانب مزامنة التحفيز مع نمط التنفس الطبيعي للمريض، بما يضمن توافقه مع دورة التنفس، ويخضع المرضى قبل اعتماد العلاج لتقييم طبي شامل، للتحقق من الأهلية والملاءمة التشريحية، إذ يستهدف البالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة ممن يراوح لديهم مؤشر انقطاع النفس ونقص التنفس، ويُطرح كخيار علاجي متطور لمن لم يحققوا نتائج فاعلة باستخدام أجهزة ضغط الهواء التقليدية أو واجهوا صعوبة في التكيّف معها، على أن يُشترط لاعتبار المريض مؤهلاً عدم وجود انهيار حلقي كامل في الحنك الرخو، مع إمكانية شمول المرضى الذين يصل مؤشر كتلة الجسم لديهم إلى 35 كغ/م² ضمن معايير القبول.

ويُقدَّم العلاج عبر مسار متعدد التخصصات، يضم فرق طب النوم، وطب الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب فرق الرعاية المحيطة بالجراحة.