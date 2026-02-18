تخريج 13 من أصحاب الهمم ضمن برنامج «التمكين للتوطين»

احتفلت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، بتخريج دفعة أبوظبي في برنامج الدبلوم المهني «التمكين للتوطين»، بمقر الهيئة في أبوظبي، ضمن جهودها لتمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل.

وشهد الحفل تخريج 13 من أصحاب الهمم، بعد استكمالهم متطلبات البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يهدف إلى تنمية المهارات المهنية والمعرفية، وبناء القدرات الوظيفية، بما يعزز فرصهم المستقبلية في التوظيف والاستقرار المهني.

وحضر الحفل قيادات من الهيئة، وممثلون عن معهد الإمارات المالي، وأسر الخريجين، إلى جانب مختصين في مجالات التدريب والتمكين، في أجواء احتفالية عكست أهمية الاستثمار في طاقات أصحاب الهمم، ودور البرامج المهنية في دعم استقلاليتهم وبناء مسارات مهنية مستدامة.

وأكد مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، في كلمة له خلال الحفل، أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة مهمة في مسار التمكين المهني، ويجسد التزام الهيئة توفير برامج نوعية تركز على التأهيل وبناء الجاهزية، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود مع الشركاء لتعزيز فرص التوظيف المستقبلي للخريجين».

من جانبه، قال مدير عام معهد الإمارات المالي، مروان المهيري، إن تمكين أصحاب الهمم يشكل ركيزة أساسية في منظومة التنمية البشرية المستدامة التي تنتهجها الإمارات، مؤكداً أن برنامج الدبلوم المهني «التمكين للتوطين» يأتي ضمن توجه استراتيجي للمعهد يهدف إلى مواءمة مخرجات التدريب مع أولويات التوطين واحتياجات سوق العمل في القطاعات الحيوية، وأضاف أن «الشراكة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم تعكس التزاماً مؤسسياً طويل الأمد ببناء مسارات مهنية شاملة، وتعزيز الجاهزية الوظيفية، بما يسهم في ترسيخ نموذج وطني متكامل للدمج الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب الهمم»، وتخلل الحفل توزيع شهادات التخرج على الخريجين، تكريماً لجهودهم والتزامهم خلال فترة البرنامج، في خطوة تعكس الإيمان بقدرات أصحاب الهمم ودورهم الفاعل في المجتمع.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون المستمر بين هيئة زايد لأصحاب الهمم ومعهد الإمارات المالي، بهدف دعم منظومة التمكين المهني، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي والاقتصادي لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع شامل ومستدام.