«محطات القِيَم» تُعزّز السلوك الإيجابي لدى الطلبة في مدارس الشارقة

نظمت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، أمس، برنامج «محطات القيم» في مقر سجايا فتيات الشارقة، ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ منظومة القيم الإنسانية والاجتماعية لدى الطلبة، وتعزيز الوعي بأهمية القيم في الحياة اليومية، باعتبار الأسرة النواة الأولى لغرس القيم وبناء السلوك الإيجابي.

وتضمّن البرنامج جلسة تفاعلية للدكتورة عائشة المطوع على المسرح، سلطت فيها الضوء على قراءة السلوك قبل الحكم المطلق على التصرفات اليومية للطلبة.

وتخلل جلسة الافتتاح فيلم يحمل رسائل جوهرية هدفها نشر السلوك القِيَمي في المجتمع، مؤكداً دور الأسرة في غرس القيم وتحويلها إلى ممارسات يومية تنعكس على سلوك الأبناء داخل المجتمع.

وشهد البرنامج حضور طلاب وطالبات من مدارس إمارة الشارقة، إلى جانب معلمين وهيئات إدارية، في تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين العرض البصري والأنشطة التطبيقية، بما أسهم في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وتعزيز السلوك الإيجابي، وروح المسؤولية، والمشاركة الفاعلة، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة في بناء أجيال قادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.