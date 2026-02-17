«إسلامية دبي» تُطلق «الختمة الرمضانية» ضمن برنامج رياض القرآن

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي «الختمة الرمضانية» في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، ضمن برنامج رياض القرآن، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، في الفترتين الصباحية والمسائية، عن بُعد، عبر رابط التسجيل المخصص.

وتأتي المبادرة الإيمانية المباركة بإشراف وتنفيذ معلمات إدارة المراكز، بهدف ختم تلاوة كتاب الله تعالى خلال الشهر الكريم، في أجواء رمضانية تُعزّز الارتباط بالقرآن الكريم وتُرسّخ مكانته في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

وتستهدف «الختمة الرمضانية» الفتيات والسيدات وكبار المواطنات، في إطار حرص الدائرة على تمكين المرأة قرآنياً، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في البرامج الإيمانية، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ بقيمه، معتزّ بهويته الإماراتية، مستنير بهدي كتاب الله.

وتجسد المبادرة أحد المسارات الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى نشر الثقافة الإسلامية الوسطية، وتعزيز جودة الحياة الإيمانية، وتوظيف الوسائل الحديثة في تقديم الخدمات الدينية عن بُعد، بما يواكب تطلعات المجتمع ويُيسر سبل الانتفاع بالبرامج القرآنية. كما تؤكد دعم الدائرة لرؤية قيادتنا الرشيدة في عام الأسرة، من خلال مبادرات تُعزّز التماسك الأسري، وتغرس القيم القرآنية في البيوت الإماراتية، وتُحيي روح الشهر الفضيل في نفوس الأجيال.

ودعت الدائرة الراغبات في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط: https://forms.office.com/r/DAcP9BrTCt?origin=lprLink

من جانب آخر، أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري استعداداتها لتنفيذ عملية تحري هلال شهر رمضان المبارك، في منصتها المعتمدة لرصد الأهلة بمنطقة جبل نزوة في إمارة دبي، وذلك ضمن مهام اللجنة المكلفة برصد الأهلة بشكل شهري، في إطار دورها المؤسسي في تعزيز منهجية التحري الشرعي القائم على الدقة العلمية.

وتأتي الخطوة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة في ترسيخ الوعي المجتمعي بمواقيت العبادات من صلاة وصيام، وإحياء الموروث الديني المرتبط برصد الأهلة كما دأب عليه أجدادنا، وفق الضوابط الشرعية والعلمية، إلى جانب الإسهام في نقل المعرفة وتعزيز الثقافة الفلكية بأسلوب مبسّط للأطفال والنشء.

وأكد رئيس قسم المواقيت والأهلة، الدكتور حمد محمد صالح، أن اعتماد الدائرة خططاً منهجية في تحري الأهلة يُسهم في تعزيز الفهم الصحيح لبداية مواسم العبادات، كما تعتبر نتائج التحري رافداً للجهات المعنية التي تعلن عن أوائل الأشهر الهجرية رسمياً في الدولة.

وأضاف أن هذه الجهود تعكس التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال رصد الأهلة، وتقديم نموذج مؤسسي متكامل يُعزّز الثقة المجتمعية، ويترجم توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً في العمل الديني المجتمعي القائم على العلم والمعرفة.

