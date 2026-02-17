«معهد بصمة» ينظم المنتدى الرمضاني التدريبي الثاني

أعلن معهد بصمة للتدريب تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الرمضاني التدريبي بمقره في دبي، عن بُعد، من 23 فبراير الجاري إلى الخامس من مارس المقبل، تحت شعار «تمكين الذات.. واستدامة الأثر».

ويهدف المنتدى إلى تعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات العصر وتنسجم مع روح شهر رمضان المبارك، بما يُسهم في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والتميز في بيئات العمل المختلفة.

ويشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين في مجالات التنمية البشرية والتأهيل القيادي والمجتمعي.

وقال رئيس معهد بصمة للتدريب، الدكتور الخبير خالد الظنحاني: «نسعى من خلال المنتدى إلى تقديم برامج نوعية تُسهم في تمكين الذات وتدعم استدامة الأثر، بما ينسجم مع قيم شهر رمضان المبارك، ويسهم في بناء قدرات الشباب والمهنيين، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارية التي تُمكّنهم من التميز في حياتهم الشخصية والمهنية».

وأضاف أن برنامج المنتدى يتضمن أربع دورات تدريبية متنوعة بعناوين: «الإتيكيت الوظيفي»، و«السعادة وجودة الحياة»، و«القيادة الشاملة: التمكين الاستراتيجي والقيادة المؤثرة في بيئات العمل الحديثة»، و«الإبداع وبرمجة التفكير المؤسسي».

وأوضح الظنحاني أن المشاركين في المنتدى سيحصلون على أربع شهادات تدريبية، إضافة إلى لقب «سفير التميز المؤسسي».