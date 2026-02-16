129 موقعاً وخيمة رمضانية لإفطار الصائمين في الشارقة

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن انتهائها من تجهيز أماكن للإفطار في 129 موقعاً وخيمة رمضانية، موزّعة في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وقالت إنها تهدف إلى توزيع 900 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر الكريم، في إطار حملة «إفطار صائم»، التي تستهدف دعم الأسر المحتاجة والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد راشد بن بيات، إن الجمعية قامت بتنسيق كامل مع المطابخ المخولة لتوفير الوجبات الغذائية في مواقع وخيم الإفطار، لافتاً إلى اختيار المطابخ بحيث تراعي أعلى معايير السلامة الصحية في تجهيز الوجبات، لضمان صحة وسلامة المستفيدين، واعتماد أدوات وحاويات متخصصة لنقل الوجبات إلى مواقع الإفطار، لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها أثناء عملية النقل والتوزيع.

وأضاف أن الجمعية خصصت 129 موقعاً وخيمة رمضانية في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع ذات الكثافة السكانية العالية، خصوصاً تلك التي تضم أعداداً كبيرة من العمال والأسر المتعففة، حيث تم توفير هذه الوجبات في مناطق تجمعاتهم لضمان تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن الجمعية وضعت خطة شاملة لتوزيع الوجبات في الأماكن المستهدفة، مع ضمان وصولها إلى المستفيدين في الوقت المحدد وبأفضل السبل.

وتابع أن عملية التنسيق مع المطابخ تتضمن متابعة مستمرة لضمان تقديم وجبات صحية ولذيذة في مواقع الإفطار.

وأوضح أن الجمعية تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين نجاح هذه الحملة الضخمة، التي تمثل جزءاً من جهود الجمعية المستمرة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحملة تعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تسعى الجمعية إلى نشرها، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية للمحتاجين، متوجهاً بالشكر والتقدير لجميع المشاركين والداعمين للمشروع، مؤكداً أن التعاون المجتمعي هو العامل الأساسي في نجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية.