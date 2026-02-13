جائزة دبي الدولية للقرآن تستعرض تجربتها المؤسسية

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأبوظبي، وذلك في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ضمن زيارة مهنية هدفت إلى المقارنة المعيارية والاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية في مجال تنظيم المسابقات القرآنية الدولية.

وتضمّنت الزيارة جولة تعريفية وميدانية في مرافق الجائزة، والاطلاع على آليات العمل المعتمدة، إلى جانب مناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي وتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين، بما يسهم في الارتقاء بالمبادرات القرآنية، وترسيخ أثرها المجتمعي، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وأولويات عام الأسرة في بناء الإنسان وتعزيز القيم الإسلامية السامية.

وضم وفد الهيئة الزائرة كلاً من مدير مكتب جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، مبارك أحمد الحوسني، ومديرة إدارة تعليم القرآن الكريم، عائشة محمد الحمادي، وتنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة، عبدالرحمن سعيد البلوشي، وتنفيذي رئيسي برامج وأنشطة تعليم القرآن الكريم، مها محمد حمد، وتنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة، وليد خالد الكعبي، وتنفيذي تقييم الكفاءات الدينية، ناهد سالم أحمد.

وأكّد مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، إبراهيم جاسم المنصوري، أن هذه الزيارة تعكس نهج الدائرة في الانفتاح المؤسسي وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القرآني وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تُمثّل نموذجاً مؤسسياً متكاملاً في الحوكمة والتنظيم والاستدامة، قائماً على الابتكار وتعظيم الأثر المجتمعي.

وأضاف المنصوري أن الدائرة تحرص على توظيف خبراتها التراكمية ومعاييرها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية، في بناء شراكات مؤسسية فاعلة، تسهم في إيصال رسالة القرآن الكريم عالمياً، وتعزيز حضوره الإنساني والحضاري، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً لدور الدائرة الريادي في دعم المبادرات القرآنية، وتعزيز الشراكات المؤسسية المستدامة، بما يخدم المجتمع، ويُعزّز الهوية والقيم الإسلامية السمحة.

