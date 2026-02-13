11.3 مليون درهم مساعدات عينية من «بيت الخير» لـ «الأقل دخلاً» خلال 2025

أعلنت جمعية «بيت الخير» أنها قدمت مساعدات عينية للأسر الأقل دخلاً والحالات المستحقة، بقيمة 11 مليوناً و352 ألف درهم، خلال عام 2025، استفاد منها 9639 أسرة وحالة، وتم توزيعها عبر أفرع الجمعية الخمسة، في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.

وتتنوع المساعدات العينية بين المواد الغذائية التي تتبرع بها الشركات الإماراتية، شريطة أن تكون فترة صلاحيتها سنة على الأقل من تاريخ تسليمها لمخازن الجمعية، وتتضمن الأرز والسكر والمعكرونة والزيت والتمور وغيرها، كما تتضمن بعض الأجهزة والأدوات ذات القيمة التي تعود بالنفع على الأسر المستفيدة، ومنها أجهزة اللابتوب والآيباد والأجهزة الكهربائية والمنزلية والطبية والكراسي المتحركة والأثاث على أن تكون جديدة وغير مستعملة، ويمكن أن تسد احتياجات المستفيدين المستحقين وتسهم في تعزيز الحياة المعيشية لهم.

وأسهم فرع دبي في هذه المساعدات العينية بتقديم مبلغ سبعة ملايين و304 آلاف و600 درهم، استفاد منها 5492 أسرة وحالة، وقام فرع عجمان بتقديم مليون و741 ألفاً و300 درهم، استفاد منها 1697 أسرة وحالة، وفرع رأس الخيمة مبلغ 920 ألفاً و100 درهم، استفاد منها 1041 أسرة وحالة، وفرع الفجيرة مبلغ 905 آلاف و900 درهم، استفاد منها 919 أسرة وحالة، وأخيراً قدم فرع حتا مبلغ 480 ألفاً و100 درهم، استفاد منها 490 أسرة وحالة.

