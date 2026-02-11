مركز المعلومات الإسلامي بـ «دار البر» أفضل مشروع مجتمعي

حقق مركز المعلومات الإسلامي، التابع لجمعية دار البر، إنجازاً جديداً بفوزه بالمركز الأول ضمن فئة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، وذلك في جائزة التميّز الداخلي بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدورة الـ20 لعام 2025، تأكيداً لتميّزه وريادته في خدمة المجتمع وتعزيز أثره الإيجابي.

وتسلّم الجائزة من المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، مدير مركز المعلومات الإسلامي، الدكتور راشد الجنيبي، تقديراً للجهود المتميّزة في تنفيذ المبادرات المجتمعية النوعية التي نفذها المركز.

وقال مدير مركز المعلومات الإسلامي، الدكتور راشد الجنيبي، نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام المركز بالتميّز في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة، وإن هذا التقدير يحفزنا على الاستمرار في تقديم برامج ومبادرات نوعية تسهم في نشر الوعي بالقيم الإسلامية السمحة، ورعاية وتأهيل المسلمين الجدد، ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على دعمها المتواصل، ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة المركز وجهود فريق العمل، وانعكاساً لالتزامه المستمر بالتميّز المؤسسي، وتعزيز الأثر المجتمعي المستدام، ودوره في خدمة المجتمع والمقيمين والزوّار على حد سواء.

ويُعدّ مركز المعلومات الإسلامي، التابع لجمعية دار البر، من أقدم وأبرز المراكز الإسلامية في إمارة دبي، حيث يعمل ضمن استراتيجية الجمعية وأهدافها في نشر القيم الإنسانية النبيلة وتعريف المقيمين والزوّار بحقيقة الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة بأسلوب حضاري يعكس رسالة دولة الإمارات في التسامح والتعايش.

ويضطلع المركز بدور محوري في رعاية وتعليم المسلمين الجدد أصول الدين وأحكامه، وتأهيلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفاعلين في أسرهم ومجتمعاتهم، من خلال برامج تعليمية وتوعوية متكاملة، تُنفذ بالتنسيق المستمر مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ المبادرات وبرامج التوعية.