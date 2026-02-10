«تعاونية الاتحاد» توقّع مذكرة تفاهم لدعم برنامج «الأسرة أولاً»

وقّعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع وزارة الأسرة لدعم برنامج «الأسرة أولاً»، الهادف إلى دمج مفاهيم نمو الأسرة في المساحات والمناطق الحضرية العامة والخاصة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ الجهود الوطنية الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتحسين جودة حياتها، وتمكينها من أداء دورها المحوري في التنمية المجتمعية المستدامة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز البيئة الحضرية الصديقة للأسرة من خلال تطوير المساحات العامة والخاصة، ودمج مفاهيم نمو الأسرة في السياسات والمبادرات ذات الصلة، بما يضمن رفاه الأسرة وسهولة تنقل أفرادها وجودة تجربتهم اليومية، كما تركز على تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الأطراف، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دور البيئة الحضرية في دعم التماسك الأسري.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي: «تؤمن تعاونية الاتحاد بأن برنامج الأسرة أولاً يجسّد التزاماً وطنياً عميقاً بتعزيز دور الأسرة في المجتمع، ويشكّل خطوة محورية نحو تفعيل القيم الإماراتية الأصيلة في مختلف جوانب حياتنا اليومية. ومن هذا المنطلق، ستعمل عبر جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي على تقديم تجارب تسوق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الأسرة بمختلف أطيافها، وتراعي تنوّع الثقافات المجتمعية، بما يسهم في توفير بيئات شاملة وآمنة تضمن راحة وسعادة جميع أفراد الأسرة».

وأضاف أن هذه المبادرة الوطنية لا تمثل مجرد برنامج، بل رؤية مستقبلية نطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في دعم الأسرة ورفاهيتها على مختلف الأصعدة.