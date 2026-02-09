«جائزة الخير» تكرّم 110 متطوعين

كرّمت جائزة الخير للعمل التطوعي في دورتها الـ10، أول من أمس، 110 متطوعين ومتطوعات، في حفل نظمته في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حضره الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وحضر الحفل نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، فراس عزيز بن درويش، وعدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية والإعلاميين وجمع كبير من المهتمين بالعمل التطوعي.

وجاءت الدورة متزامنة مع عام الأسرة في دولة الإمارات، لتؤكد الدور المحوري للأسرة في غرس ثقافة التطوع وتعزيز المسؤولية المجتمعية؛ حيث تم تكريم الأسر المتطوعة التي قدّمت نماذج ملهمة في العمل الجماعي وخدمة المجتمع، وأسهمت بجهودها المشتركة في ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع.

وقام الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، يرافقه فراس عزيز بن درويش، بتسليم شهادات التقدير للمكرّمين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الأسر المتطوعة في دعم مسيرة التنمية المجتمعية، ومؤكداً أن الأسرة كانت - ولاتزال - نواة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز روح العطاء.

وأوضح أن تخصيص هذه الدورة للاحتفاء بالأسر المتطوعة يعكس إيمان الجائزة بأن العمل التطوعي لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة كونها وحدة متكاملة قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، لافتاً إلى أن المتطوعين والمتطوعات، أفراداً وأسراً، هم القلب النابض للمجتمع ونماذج حقيقية للإلهام.

من جانبه، قال فراس عزيز بن درويش إن عام الأسرة شكّل فرصة مثالية لتسليط الضوء على المبادرات التطوعية الأسرية، ودورها في تنشئة أجيال واعية بقيمة العمل الإنساني وخدمة الآخرين.