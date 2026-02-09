«أوقاف دبي» تسجل أكبر وقف ذري بـ 1.6 مليار درهم

سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أكبر وقف ذري دائم في الإمارة، تم تأسيسه بوساطة عائلة أحمد ومحمود الدلال، ويضم 111 وقفاً من الأراضي والعقارات موزعة في مناطق متنوعة بدبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، ليكون وقفاً ذرياً مستداماً لأبناء وأحفاد الواقفَين، بما يعكس ثقافة العطاء المستدام والحرص على استمرار الأثر الوقفي عبر الأجيال.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس، أن إجمالي الأوقاف الذرية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي يبلغ 251 وقفاً بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليارات درهم، ما يعكس الدور الحيوي للأوقاف الذرية في تعزيز استدامة الوقف وتأمين المنافع للأجيال المتعاقبة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عيسى الغرير، أن الوقف الذري المسجل من قبل عائلة الدلال يشكل نموذجاً متميزاً في الوقف العائلي المستدام، ويعكس حرص عائلة الدلال على تعزيز أثر الوقف عبر الأجيال، كما يعكس نجاح جهود «أوقاف دبي» في دعم وتنمية الأصول الوقفية لضمان استدامتها وتحقيق أثر اجتماعي طويل الأمد.

من جانبه، ثمّن أمين عام المؤسسة علي المطوع، ثقة عائلة الدلال وتسجيل أصولها الوقفية لدى «أوقاف دبي»، مؤكداً أن المؤسسة تسعى من خلال تسجيل هذا الوقف وغيره من الأوقاف الذرية إلى تمكين مختلف الأسر والمجتمعات من استثمار أصولهم الوقفية بطريقة مهنية، تضمن استمرارها وإدامة خيرها للأجيال المقبلة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء المؤسسي.

وأعرب محمد أحمد الدلال وسعيد محمود الدلال عن فخرهما بتسجيل أكبر وقف ذري لدى «أوقاف دبي»، وأكدا أن هذا الوقف يعكس التزام الأسرة بالمسؤولية الاجتماعية ويعود ريعه على الأبناء والذرية بشكل مستدام، بما يضمن مستقبل العائلة ويعزز أثر الوقف في خدمة الأسرة والمجتمع، وأضافا أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لرؤيتهم في دعم المشاريع الوقفية المستدامة، وصون إرث الوقف كونه رافداً رئيساً للتنمية الخيرية والاجتماعية في دبي.