مدارس تطلق «المير الرمضاني» لدعم الأسر المستحقة

أبلغت إدارات مدارس أولياء أمور الطلبة، عبر رسائل اطّلعت عليها «الإمارات اليوم»، بإطلاق مبادرة «المير الرمضاني»، الهادفة إلى جمع مواد غذائية لدعم الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأوضحت المدارس أن المبادرة تأتي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، وفي إطار حرصها على تعزيز قِيَم العطاء والتكافل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي في نفوس الطلبة، من خلال إشراكهم وأسرهم في مبادرات مجتمعية ذات بُعد إنساني.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى المساهمة بتقديم مواد غذائية أساسية، مشيرة إلى أن آخر موعد لجمع التبرعات هو الاثنين المقبل، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة، بما يضمن إيصالها إلى الأسر المستحقة قبل حلول الشهر الكريم.

وبيّنت أن جمع المواد الغذائية سيتم داخل مقار المدارس، وفق آلية منظمة وتحت إشراف إداري، مؤكدة أن المشاركة في المبادرة تعكس روح التعاون المجتمعي بين المدرسة والأسرة.

وأكدت أن المبادرة تمثل جانباً تربوياً مهماً، يسهم في تعزيز وعي الطلبة بأهمية مساعدة المحتاجين، وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية لديهم، لا سيما في شهر رمضان الذي تتجسد فيه معاني الرحمة والتكافل والتضامن.

وأشارت إلى أن مثل هذه المبادرات يسهم في ربط الجانب التعليمي بالقِيَم الإنسانية، ويشجع الطلبة على المشاركة الإيجابية في الأعمال الخيرية، بما يعزز دور المدرسة كونها مؤسسة تربوية فاعلة في المجتمع.

وثمّنت إدارات المدارس تعاون أولياء الأمور وحرصهم الدائم على دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، مؤكدة أن التفاعل الإيجابي يعكس وعي المجتمع بأهمية العمل الخيري، ويسهم في ترسيخ قِيَم العطاء والتراحم بين أفراده خلال الشهر الفضيل.