وقّع نادي دبي لأصحاب الهمم وشركة «أورا ديفيلوبرز» اتفاقية شراكة لدعم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2026، إلى جانب أنشطة وفعاليات النادي المختلفة.

ووقّع الاتفاقية عن النادي رئيس مجلس الإدارة، ثاني جمعة بالرقاد، ومن الشركة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، المهندس نجيب ساويرس، وأكد بالرقاد أن الاتفاقية تعكس حرص «أورا ديفيلوبرز» على دعم أصحاب الهمم والمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم، وتأهيلهم للاندماج الكامل في المجتمع.