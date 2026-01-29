«إسلامية دبي» تكرّم الفِرَق الفائزة بمسابقة التميّز في إدارة المساجد

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن نتائج الموسم الثاني من «مسابقة التميّز في إدارة المساجد» لعام 2025، في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة إدارة المساجد، وترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي، وتعزيز الدور الحضاري والمجتمعي للمسجد بوصفه ركيزة أساسية في بناء الوعي والاستقرار المجتمعي.

وتأتي المسابقة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء في إدارة المساجد، وتمكين فرق العمل الميدانية، وتحفيزها على تبنّي أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، بما يضمن جاهزية المساجد، وجودة الخدمات المقدّمة للمصلين، وتعزيز تجربة روّاد بيوت الله، انسجاماً مع مستهدفات دبي في الريادة والتميّز الحكومي. وقد اعتمدت المسابقة على منظومة تقييم مهنية متكاملة، راعت كفاءة الإدارة، وحُسن التنظيم، والالتزام بالأنظمة والمعايير المعتمدة، وجودة الخدمات، إلى جانب روح الفريق والابتكار، مع تصنيف المساجد المشاركة ضمن فئات مختلفة بحسب الطاقة الاستيعابية، تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص.

وأسفرت نتائج الموسم الثاني عن تكريم عدد من فِرَق العمل المتميزة في مساجد إمارة دبي، حيث فازت في فئة المساجد التي تستوعب أكثر من 800 مصلٍّ، مساجد بر دبي، وتشمل مسجد ند الشبا الكبير في ند الشبا الأولى، ومسجد الإمام الشافعي في البدع، ومسجد علي الحاج في البرشاء جنوب الأولى.

كما شهدت فئة المساجد التي تستوعب من 401 إلى 800 مصلٍّ فوز فريق عمل مسجد عبدالله علي الشعفار في جبل علي الأولى، ومسجد علي بن أبي طالب في الصفا الأولى، ومسجد رمرام في الحبية الخامسة، فيما فازت فرق عمل مسجد الشيخ مجرن بن محمد المر في أم سقيم الثانية، ومسجد بن عابد في أم سقيم الثانية، ومسجد سعيد بن حزيم في أم سقيم الثانية، ضمن الفئة الثالثة التي تستوعب أقل من 400 مصلٍّ، تقديراً لتميز فرق العمل فيها وجودة أدائها.

وجاءت نتائج مسابقة التميّز في إدارة المساجد في منطقة ديرة، حيث ضمّت الفئة الأولى المساجد التي تستوعب أكثر من 800 مصلٍّ مسجد فاطمة بن محمد في ند الحمر، ومسجد الإمام مالك بن أنس في الوحيدة، ومسجد عبيد الحلو في وادي العمردي، في حين شملت الفئة الثانية المساجد التي تستوعب من 401 إلى 800 مصلٍّ فرق عمل مسجد محمد شريف أسد الفهيم في ند الحمر، ومسجد حصة بنت أحمد الرئيسي في عود المطينة الثانية، ومسجد الفاروق في المزهر الأولى، وضمن الفئة الثالثة المساجد التي تستوعب أقل من 400 مصلٍّ، فازت فرق عمل مسجد ناصر لوتاه في هور العنز، ومسجد فاطمة عبدالله أهلي في المزهر الثالثة، ومسجد عبدالله أحمد بن رفيعة في العوير الثانية.

وفازت ضمن فئة مساجد المناطق الخارجية لأكثر من 800 مصلٍّ فرق عمل مسجد صعير الكبير في حتا، ومسجد عبيد الحلو في لهباب الأولى، ومسجد الشيخة صنعاء بنت مانع المكتوم في حتا، ومن ضمن فئة مساجد المناطق الخارجية من 401 إلى 800 مصلٍّ، فازت فرق عمل مسجد مرقب الكبير في الفقع، ومسجد مدن في الحبية السادسة، ومسجد الريان في حتا.

وضمن فئة أقل من 400 مصل في مساجد المناطق الخارجية، فازت فرق عمل مسجد عبدالله بن الزبير في لهباب الأولى، ومسجد شعبية صعير في حتا، ومسجد مرغم في المها.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، أن إطلاق الموسم الثاني من مسابقة التميّز في إدارة المساجد يجسّد انتقال الدائرة من مفهوم الإدارة التشغيلية التقليدية إلى إدارة مؤسسية متكاملة للمساجد، تقوم على الجودة والاستدامة وتعظيم الأثر، وتضع الإنسان واحتياجات المجتمع في صميم أولوياتها.

أحمد درويش المهيري:

• إطلاق «المسابقة» يجسّد الانتقال إلى إدارة مؤسسية متكاملة للمساجد.