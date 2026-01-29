«تحقيق أمنية» تختتم نسختها الثامنة من «سباق الأمنيات»

اختتمت مؤسسة «تحقيق أمنية» فعاليات النسخة الثامنة من «سباق الأمنيات»، الذي احتضنته جزيرة الحديريات في أبوظبي، وسط مشاركة مجتمعية واسعة تجاوزت 1300 مشارك من الفئات العمرية المختلفة.

وتم تنظيم السباق برعاية حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات، وأُقيمت هذه النسخة بدعم رئيس من صندوق أبوظبي للتنمية، الشريك الاستراتيجي الرئيس لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وشهد السباق حضوراً ومشاركة فاعلة من موظفي الصندوق.

وخُصّص ريع السباق للإسهام في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطرة، ومساندتهم خلال رحلتهم العلاجية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، عن بالغ شكره وتقديره للشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، على توجيهاتها ودعمها المتواصل، مؤكداً أن رعايتها تُشكّل ركيزة أساسية لاستدامة هذه المبادرة.

وقال إن الإقبال اللافت والمشاركة الواسعة في هذه النسخة يعكسان مستوى الوعي المجتمعي والالتزام الإنساني تجاه دعم الأطفال المرضى، لافتاً إلى أن «سباق الأمنيات» بات محطة سنوية راسخة ينتظرها المجتمع، لما تحمله من أثر إنساني مباشر، ورسالة أمل تتحوّل إلى أمنيات تتحقّق، وابتسامات تُرسم على وجوه الأطفال وعائلاتهم.

