«إسلامية دبي» تفتتح 29 مسجداً بكُلفة 250 مليون درهم خلال 2025

واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خلال عام 2025 تنفيذ منظومة متكاملة لبناء ورعاية المساجد، بما يُرسّخ حضور المسجد عنصراً أساسياً في نسيج الأحياء السكنية، وداعماً مباشراً لجودة الحياة والتماسك الأسري والمجتمعي، وذلك في إطار التزامها بتطوير البنية التحتية الدينية، ومواكبة التوسّع العمراني في إمارة دبي، وضمن مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

وشهد العام الماضي تخصيص 56 أرضاً لبناء مساجد جديدة موزعة على 37 منطقة في مختلف أنحاء الإمارة، شملت 32 جامعاً و24 مسجد أوقات، في خطوة تعكس نهجاً تخطيطياً يراعي النمو السكاني المستقبلي، ويُعزّز عدالة توزيع المساجد، بما يتكامل مع التخطيط الحضري الشامل، ويضمن قرب الخدمات الدينية من السكان.

وفي سياق متصل، افتتحت الدائرة خلال عام 2025، 29 مسجداً بكُلفة إجمالية بلغت 250 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مصلٍ، منها 22 جامعاً وسبعة مساجد أوقات، توزعت على 28 منطقة وبخمسة طرز معمارية متنوعة، شملت 14 مسجداً في مناطق تطوير عقاري، إضافة إلى إعادة بناء مسجدين، بما يعكس انسجام الهوية المعمارية مع متطلبات الاستخدام المجتمعي.

وتزامن ذلك مع استمرار الدائرة في الإشراف على تنفيذ 53 مسجداً قيد الإنشاء، بكُلفة إجمالية تبلغ 480 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 32 ألف مصلٍ، موزعة على 36 منطقة، منها 29 جامعاً و24 مسجد أوقات، وبخمسة طرز معمارية، تشمل مساجد في مناطق تطوير عقاري وأخرى ضمن مناطق تطورها بلدية دبي، في نموذج يُجسّد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، لخدمة المجتمع وتعزيز استدامة البنية التحتية الدينية.

من جانبه، أشاد مدير إدارة خدمة المتعاملين في الدائرة محمد جاسم المنصوري، بالدور المحوري للمتبرعين، وإسهاماتهم النوعية، اللذين شكّلا ركيزة أساسية في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكداً أن دعمهم يعكس وعياً مجتمعياً راسخاً بأهمية المسجد في بناء الإنسان، وتعزيز القيم، كما ثمّن الشراكات الفاعلة مع المطورين العقاريين الذين أسهموا من خلال مشروعاتهم في دمج المساجد ضمن النسيج العمراني للأحياء السكنية، بما يحقق تكامل الخدمات، ويُعزّز استدامة المجتمعات.

وتُجسّد هذه الجهود نموذجاً متقدماً في العمل المشترك لخدمة المجتمع، حيث أسهمت في تحقيق جانب مهم من مستهدفات خطة دبي الحضرية، من خلال دعم التخطيط المتوازن، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ المجتمعات المتماسكة، بما يُرسّخ مكانة المسجد رافداً أساسياً في المنظومة الحضرية والإنسانية، وينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 ورؤية الإمارة للمستقبل.