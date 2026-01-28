«إسعاف دبي» توقع اتفاقية مع «إمكود» لتطوير حلول تقنية ذكية

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «إمكود» للتكنولوجيا، المتخصصة في الحلول التكنولوجية الذكية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض إنترسك 2026 في إطار توجهات المؤسسة نحو تبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الإسعافية المقدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وجرى توقيع الشراكة بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، والرئيس التنفيذي لمجموعة يو إكس إي للحلول الأمنية، عبدالله السويدي، تأكيداً لأهمية هذه الشراكة ودورها في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة.

وتم توقيع الاتفاقية عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من قبل مدير إدارة عمليات الإسعاف ماجد الزرعوني، فيما وقعها عن شركة «إمكود» للتكنولوجيا المدير التنفيذي للشركة جان لوك روي، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسسي، وتنفيذ الحلول المتفق عليها وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة أسطول مركبات الإسعاف، وتحسين مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز سلامة العمليات، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في التحول الرقمي، وبناء منظومة خدمية ذكية ومستدامة.

وبموجب الشراكة، يتعاون الطرفان على توفير حلول تكنولوجية متقدمة لإدارة أسطول مركبات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تشمل مراقبة استهلاك الوقود، وإدارة وتخطيط الصيانة الدورية للمركبات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد، ويضمن استمرارية الجاهزية الفنية للمركبات.

كما تشمل الشراكة تطوير حلول ذكية لمراقبة وتحليل أداء سائقي مركبات الإسعاف.