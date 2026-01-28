96 ألف تبرع إلكتروني لـ «الفجيرة الخيرية» خلال 2025

أفاد المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، يوسف راشد المرشودي، بأن الجمعية سجّلت أكثر من 96 ألف تبرع إلكتروني عبر منصاتها الرقمية المختلفة، خلال العام الماضي في نمو لافت يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في العمل الخيري، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية قنوات العطاء الذكية، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وأوضح المرشودي أن هذا التطور يأتي امتداداً لنجاح منظومة التبرع الإلكتروني التي تبنتها الجمعية خلال الأعوام الماضية، حيث سجّلت أكثر من 52 ألفاً و581 تبرعاً إلكترونياً حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، ما يعكس تضاعف الإقبال المجتمعي على القنوات الرقمية، وترسّخ ثقة المحسنين بالبنية التقنية المعتمدة.

وبيّن أن التبرعات الإلكترونية الواردة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية وخيارات الدفع الرقمي شكّلت نسبة متنامية من إجمالي التبرعات خلال عام 2025، لاسيما في المواسم الخيرية وعلى رأسها شهر رمضان المبارك، الأمر الذي أسهم في تسريع الاستجابة للحالات الإنسانية، وضمان تنفيذ المشروعات الخيرية بكفاءة أعلى ومرونة أكبر.

وأكّد المرشودي أن هذا الإنجاز يتمثّل في نجاح استراتيجية التطوير التقني التي انتهجتها الجمعية، والتي ركّزت على تسهيل تجربة المتبرع، وتوفير بيئة رقمية آمنة، تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بسرعة وشفافية، مشيراً إلى أن التبرع الإلكتروني لم يعد خياراً إضافياً، بل أصبح أحد أهم روافد دعم العمل الخيري واستدامته.

وأشار إلى أن الجمعية وفرت قنوات متعددة للتبرع الإلكتروني، شملت الموقع الرسمي، والتطبيق الذكي، وخيارات الدفع عبر البطاقات البنكية، إضافة إلى تفعيل الرسائل النصية القصيرة بحسب نوع المشروع أو الحملة، بما يتيح للمتبرع اختيار الجهة المستفيدة وقيمة التبرع بسهولة، ومن أي مكان وفي أي وقت.

ولفت إلى أن المنصات الرقمية للجمعية مرتبطة بأنظمة توثيق وإشعار فوري، حيث يتم إخطار المتبرع بوصول تبرعه، وتحديث البيانات المرتبطة بالحالة أو المشروع المدعوم، في إطار التزام الجمعية بمبادئ الحوكمة والشفافية والوضوح.

وأضاف المرشودي أن التبرعات الإلكترونية التي تم جمعها، أسهمت في تمويل برامج المساعدات المالية، ومشروعات الإفطار والمير الرمضاني، ودعم الأيتام، إلى جانب الحالات العلاجية والتعليمية، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات.

وأكّد أن الجمعية تواصل العمل على تطوير بنيتها الرقمية، بالتعاون مع شركاء تقنيين واستراتيجيين، بهدف رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وتوسيع قنوات الدفع، وتعزيز ثقة المحسنين بالتبرع عبر الوسائل الذكية.