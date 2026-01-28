1879 مشروعاً لـ «الإمارات الخيرية» خارج الدولة خلال العام الماضي

حققت جمعية الإمارات الخيرية خلال عام 2025، نجاحات واسعة بمجالات العمل الإنساني والتنموي، عكست التزامها الراسخ برسالتها في دعم المحتاجين، وتعزيز التكافل الاجتماعي محلياً وعالمياً، وذلك عبر حزمة واسعة من المشروعات الخيرية والتنموية التي شملت مختلف القطاعات والفئات المستحقة.

ونفذت الجمعية خلال العام الماضي، 1879 مشروعاً خارج الدولة، تنوعت بين مشروعات مستدامة وإنسانية، أسهمت في تحسين جودة الحياة لآلاف المستفيدين، وشملت 284 مسجداً، و607 آبار مياه، و1268 مضخة مياه، إلى جانب 16 داراً للأيتام، و43 منزلاً، فضلاً عن 13 مجمعاً خيرياً متكاملاً، جسّدت جميعها رؤية الجمعية في توفير حلول تنموية مستدامة، تلبي احتياجات المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وامتدت جهود الجمعية لتشمل تنفيذ عدد كبير من البرامج الخيرية داخل الدولة وخارجها، شملت الجوانب الإغاثية والدعوية والاجتماعية، وتم توزيع نحو 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف، دعماً لنشر القيم الإسلامية، وتعزيزاً للوعي الديني، إلى جانب تمكين 175 أسرة من خلال برنامج دعم الأسر المنتجة الذي يهدف إلى تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة وقادرة على الاعتماد على ذاتها.

وفي إطار دعم الأسر المتعففة داخل الدولة، قدّمت الجمعية مساعداتها إلى 10 آلاف و550 أسرة داخل إمارة رأس الخيمة، تنوعت بين الدعم المادي والعلاجي، ومساعدة الغارمين، وتفريج كرب المتعثرين، وشملت هذه الجهود 620 أسرة استفادت من سداد الرسوم الدراسية، و645 أسرة من المساعدات العلاجية، و2336 أسرة من برامج دعم الغارمين والمتعثرين، إلى جانب 7212 أسرة استفادت من الطرود الغذائية والكوبونات التموينية.

وفي مجال الكفالات، واصلت الجمعية دورها الإنساني في رعاية المكفولين، وتم خلال العام الماضي كفالة 1230 مكفولاً، ليصل بذلك إجمالي عدد المكفولين داخل الدولة وخارجها إلى نحو 11 ألف مكفول، في صورة تعكس استدامة هذا البرنامج، وأثره العميق في حياة المستفيدين.

وعلى صعيد رعاية الأيتام، حظيت هذه الفئة باهتمام خاص، إذ تم دعم 368 أسرة أيتام في مجالات متعددة، شملت الرسوم الدراسية والعلاجية والمتأخرات الإيجارية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وخلال شهر رمضان الماضي، نفّذت الجمعية حملة إنسانية واسعة النطاق تحت اسم «أياماً معدودات» تم خلالها توزيع 75 ألف وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها، إلى جانب توزيع زكاة الفطر على 4000 مستفيد من مستحقيها، وتقديم المير الرمضاني لـ1500 من الأسر المتعففة وأسر الأيتام.