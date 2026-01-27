«زايد لأصحاب الهمم» تُعزّز توظيف منتسبيها من فئة الصم

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم، مع أمريكانا للمطاعم، بهدف تعزيز التعاون في مجال توظيف وتمكين أصحاب الهمم من الصم، ضمن بيئات العمل التابعة لمطاعم ومقاهي شركة أمريكانا للمطاعم، بما يعكس التزام الطرفين بمبادئ الدمج والمسؤولية المجتمعية.

وتهدف المذكرة إلى دعم فرص التوظيف المستدام لأصحاب الهمم من فئة الصم، من المواطنين وغير المواطنين، من خلال توفير وظائف مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، برواتب تتناسب مع طبيعة الأعمال المسندة إليهم، إلى جانب تهيئة بيئة عمل داعمة ومحفّزة.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في ترشيح الكفاءات المؤهلة من أصحاب الهمم، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة، بما في ذلك تنظيم دورتين تدريبيتين لموظفي أمريكانا للمطاعم حول آليات التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب داخلية للموظفين من أصحاب الهمم، لتعزيز مسارهم المهني.

وتشمل المذكرة إجراء زيارات ميدانية دورية مشتركة، لتقييم بيئات العمل وتهيئتها بما يضمن سهولة الوصول وملاءمة الظروف النفسية والمكانية، إلى جانب تعيين مشرف مباشر من قبل شركة أمريكانا للمطاعم، لمتابعة الموظفين من أصحاب الهمم، وتدريبهم وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وأكّد المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ودعم نماذج التوظيف الشامل التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتُعزّز استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتتضمن مذكرة التفاهم دعم مشاركة الجانبين في معارض التوظيف والفعاليات المجتمعية ذات الصلة، وتصنيف شركة أمريكانا للمطاعم شريكاً داعماً للهيئة في مجال التوظيف الشامل.

من جانبها، أكّدت أمريكانا للمطاعم التزامها بتهيئة بيئات عمل دامجة في قطاع المطاعم، بما ينسجم مع استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وقال المدير العام بأمريكانا، شيلدون ويليامز، إن الشراكة تأتي ضمن مبادرة أمريكانا «فرص للجميع»، التي من خلالها تؤمن بأن تكافؤ الفرص وبناء القدرات يُشكّلان أساساً لمجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والثقافة المؤسسية - الأسواق العالمية لامتياز أمريكانا، نادين حداد، إن مبادرة «فرص للجميع» تُمثّل خطوة حقيقية نحو تعزيز الشمولية، وتوفير فرص عمل عادلة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031 والسياسات الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتأتي الشراكة بين الجانبين ضمن مبادرة «فرص للجميع»، التي تهدف إلى خلق بيئات عمل دامجة، تتيح فرصاً عادلة ومتكافئة، وتُعزّز ثقافة الدمج والتمكين في قطاع المطاعم داخل دولة الإمارات، وعلى مستوى المنطقة.