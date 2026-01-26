بلدية العين تتلقى 15.2 ألف طلب خدمة خلال 2025

أنجزت بلدية مدينة العين أكثر من 252 ألف معاملة رقمية عبر منصاتها الذكية خلال عام 2025، بحسب إحصائيات الخدمات الإلكترونية، في دلالة واضحة على كفاءة منظومة التحول الرقمي للبلدية وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات المتعاملين.

وتنوعت المعاملات ما بين خدمات وبلاغات واستفسارات وملاحظات، وجاءت طلبات الخدمة في المرتبة الأولى بعدد 15 ألفاً و252 طلباً، ما يعكس كفاءة قنوات التواصل المباشر ومنظومة التفاعل مع المتعاملين في بلدية مدينة العين.

وأكدت البلدية أن هذه النتائج تبرز فاعلية منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية، ودورها المحوري في دعم رؤية حكومة أبوظبي لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتعزيز استمرارية الخدمات الحكومية، ورفع مستوى رضا المجتمع عن جودة الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى استمرارها في تطوير منصاتها الرقمية وتوسيع نطاق خدماتها الذكية، مع تبني أحدث الحلول التقنية، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويعزز مكانة مدينة العين في تقديم خدمات بلدية رقمية متكاملة وفق أفضل المعايير الحكومية.