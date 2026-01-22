رحلة عُمرة عائلية لـ 30 موظفاً متميزاً في «إسلامية دبي»

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي رحلة عمرة خاصة لـ30 موظفاً متميزاً من كوادرها، برفقة محارمهم، تقديراً لجهودهم الوظيفية المخلصة، وتحفيزاً لمسيرتهم المهنية، وتعزيزاً للتوازن بين الحياة العملية والأسرية، وذلك ضمن توجهات الدائرة لتعزيز جودة الحياة الوظيفية، وترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي خلال عام الأسرة 2026.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن البرامج التحفيزية التي تعتمدها الدائرة، والرامية إلى تعزيز الانتماء المؤسسي، وترسيخ مفهوم أن التميز الوظيفي لا ينفصل عن الاستقرار الأسري، بل يتكامل معه في بناء بيئة عمل إيجابية قائمة على التقدير والدعم الإنساني.

وأكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن الاستثمار في الموظف يبدأ من دعم أسرته، مؤكداً أن تكريم الموظفين المتميزين برحلة عمرة مع محارمهم يجسّد التزام الدائرة برؤية شمولية للموارد البشرية، تضع الأسرة في صميم منظومة التميز المؤسسي، وتترجم مستهدفات عام الأسرة 2026 في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفّزة وقادرة على تحقيق أثر مستدام.

وأشار إلى أن الدائرة ماضية في تطوير منظومة متكاملة للتحفيز والتقدير، تعزّز قيم الولاء والانتماء، وتربط الإنجاز الوظيفي بالقيم الإيمانية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الوظيفي والمجتمعي.