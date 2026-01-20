«إسلامية دبي» تتيح لمتبرعي بناء ورعاية المساجد اختيار الموقع والتصميم

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «منابر» لتقديم تجربة موحدة لمتبرعي بناء ورعاية المساجد، بما يعكس رؤية دبي في تبنّي نماذج حكومية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف مبادرة «منابر» إلى توحيد مسار بناء ورعاية المساجد في الإمارة، عبر تجربة متكاملة ومخصصة تجمع المتبرعين والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية والجمعيات الخيرية ضمن بيئة مرجعية واحدة، تضمن وضوح الإجراءات وسرعة الإنجاز منذ مرحلة الرغبة في التبرع حتى اكتمال بناء المسجد.

وجرى تطوير المبادرة بشكل مشترك من قِبَل فريق تحسين «خدمات بناء المساجد» ضمن مبادرة «بُناة المدينة»، وبالتعاون بين ستة شركاء استراتيجيين هم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسلطة دبي للتطوير، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

وتوفّر «منابر» للمتبرعين خيارات نوعية ومتنوعة تشمل بناء مسجد جديد بالكامل، أو المساهمة في بناء مسجد أو استكمال مشروع قائم، أو رعاية مسجد، إضافة إلى تمكينهم من الاطلاع على الأراضي المخصصة لبناء المساجد واختيار المواقع المناسبة، من دون الحاجة إلى تقديم أي طلب أو التواصل مع الموظفين ما يؤدي إلى حصول المتعامل على المعلومات بشكل فوري ومحدث بشكل دوري.

وللمتبرعين الراغبين في الاختيار من ضمن التصاميم الجاهزة وفقاً للأراضي المتوافرة لبناء المساجد، فقد تم تعزيز المشاركات المجتمعية من خلال«منابر للتصميم»، التي تفتح المجال أمام المكاتب الاستشارية وطلبة الجامعات لتقديم تصاميم مبتكرة تسهم في تشكيل الهوية المعمارية المستقبلية للمساجد، وتكون متاحة للمتبرعين للاختيار منها، ما يوفر الخيار للمتبرعين لاختيار الأرض والتصميم المعتمد مسبقاً ويؤدي إلى سرعة الإجراءات والبدء في البناء،.

وللمتبرعين الراغبين في إِشراف الجمعيات الخيرية على عمليات البناء، فقد تم توفير هذا الخيار بالتنسيق مع الجمعيات وذلك بهدف توفير خيارات للمتبرعين مخصصة لهم.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، أن مبادرة «منابر» تمنح المتبرعين فرصة الشراكة الفاعلة في تطوير بيوت الله عبر تجربة عصرية تعكس روح دبي المتجددة.

وأفاد قائد فريق خدمات بناء المساجد ضمن «بناة المدينة»، المهندس علي الحليان، بأن إطلاق «منابر» يأتي استجابة لتنامي احتياجات الإمارة في هذا القطاع، لافتاً إلى إتمام بناء 24 مسجداً خلال عام 2024 بتكلفة بلغت 172 مليون درهم، والعمل حالياً على تنفيذ 56 مسجداً بتكلفة تصل إلى 465 مليون درهم، إلى جانب تخصيص أكثر من 350 قطعة أرض ضمن المخطط الحضري للإمارة، مؤكداً أن توحيد المسار والتعاون مع المكاتب الاستشارية أسهما في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليص زمن الإنجاز.