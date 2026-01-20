رحلة عمرة عائلية لـ 50 دارسة متميزة في «إسلامية دبي»

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي رحلة عمرة لـ50 دارسة متميزة من دارسات المراكز المجتمعية للدائرة، في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي ومركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز ند الشبا للنساء، برفقة محارمهن، تقديراً لاجتهادهن العلمي، وتحفيزاً لمسيرتهن الأكاديمية، وتعزيزاً لدور الأسرة في دعم التميز العلمي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة البرامج النوعية التي تنفذها الدائرة انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، وتأكيداً على أن التميز العلمي يُبنى ضمن بيئة أسرية داعمة، حيث شكّلت رحلة العمرة تكريماً مستحقاً للدارسات المتميزات بمختلف أعمارهن، وبرفقة محارمهن وأهلهن، تقديراً لاجتهادهن ومثابرتهن، ودعماً معنوياً يُعزّز حضور الأسرة شريكاً أساسياً في مسيرة التحصيل العلمي، وتجسيداً لكون هذا التكريم ثمرة لجهود علمية متواصلة، تسهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على العلم، ويجسّد القيم الإسلامية والإنسانية في واقع الحياة اليومية.

وأكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن هذه المبادرة تعكس قناعة مؤسسية راسخة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن الأسرة تمثّل الركيزة الأولى في صناعة التفوق العلمي وبناء الشخصية المتوازنة، مشيراً إلى أن تكريم الدارسات المتميزات برحلة عمرة مع محارمهن، يُجسّد رؤية شمولية تدمج بين التميز العلمي والدعم الأسري والبعد الإيماني، وتترجم مستهدفات عام الأسرة 2026 في تمكين المرأة علمياً، وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ القيم الإيمانية بوصفها أساساً للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الدائرة ماضية في تبنّي مبادرات نوعية ذات أثر بعيد المدى، تُعلي قيمة العلم، وتربط مسارات التمكين والتكريم بمنظومة أسرية داعمة، بما يُسهم في إعداد نماذج نسائية واعية، قادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.