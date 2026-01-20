تحصين 350 ألف شخص ضد الإنفلونزا الموسمية في أبوظبي

حقّق مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، تقدّماً كبيراً ضمن الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لعام 2025-2026، حيث تجاوز عدد المطعَّمين 350 ألف شخص منذ انطلاق الحملة، في أعلى معدل إقبال تشهده الإمارة خلال المواسم الأخيرة.

وتأتي الحملة، الممتدة حتى مارس المقبل، ضمن نهج أبوظبي الوقائي الذي يهدف إلى خفض معدلات العدوى، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ولضمان سهولة الحصول على اللقاح، تغطي الحملة شبكة واسعة من المواقع تشمل المجالس، والمراكز التجارية، ومقار العمل، والمدن العمالية، والهيئات الحكومية، والسفارات، والمراكز الثقافية، مع تنظيم فعاليات في المراكز التجارية داخل أبوظبي والعين والظفرة، وجولات في المجالس المجتمعية. وركّزت الحملة على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل كبار المواطنين والمقيمين والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الخطوط الأمامية.

وتركّز الحملة على أهمية التدابير الوقائية الشخصية للحد من انتشار الفيروس، مثل غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتجنّب مخالطة المصابين، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض، وتشير الأدلة الصحية إلى أن الجمع بين التطعيم والالتزام بالعادات اليومية الصحية يشكّل دفاعاً فعالاً يحمي الفرد وأسرته والمجتمع.

وتُظهر بيانات المتابعة الصحية منذ بداية الموسم أن معظم حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب مضاعفات الإنفلونزا سُجلت بين غير المطعّمين، خصوصاً بين كبار المواطنين والمقيمين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والأطفال، وهو ما يتماشى مع الأدلة العالمية التي تؤكد الدور المحوري للتطعيم السنوي في الحد من شدة المرض ومضاعفاته.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتور راشد السويدي: «يمثل تجاوز 350 ألف تطعيم هذا الموسم دليلاً واضحاً على وعي المجتمع والتزامه بنهج الوقاية، ومن خلال الحملة السنوية نعمل على توفير اللقاح في جميع المواقع من أماكن العمل إلى المراكز التجارية والمجالس والفعاليات المجتمعية، بهدف حماية السكان وتقليل المضاعفات وتعزيز جاهزيتنا الصحية».