«بشرنا عنك» برنامج رعاية لاحقة للأحداث الجانحين في دبي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، من خلال مركز صون للرعاية والتأهيل، إطلاق مبادرة «بشرنا عنك»، وهي منهجية متكاملة للرعاية اللاحقة، تستهدف الأحداث الجانحين من الفئة العمرية 12 إلى 18 عاماً، ممن أُفرج عنهم بعد انتهاء فترة رعايتهم في المركز، وذلك بهدف ضمان إعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع، والحد من احتمالية عودتهم للانحراف.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن مركز «صون» يستقبل الأطفال والمراهقين من مختلف الجنسيات في إمارة دبي، ممن ارتكبوا أفعالاً محل مساءلة قانونية، سواء صدر بحقهم حكم قضائي أو تم توقيفهم على ذمة النيابة العامة، حيث يقدم لهم خدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي والنفسي داخل المركز، التي تمتد اليوم إلى ما بعد الإفراج عبر مبادرة «بشرنا عنك».

وتغطي مبادرة «بشرنا عنك» محاور رئيسة في حياة الحدث، تشمل الدعم النفسي، والاجتماعي، وتوفر المبادرة في الجانب الأسري، جلسات إرشاد وتوعية لأسر الأحداث لتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في عملية إعادة الدمج، مع تقييم مدى جاهزيتها للقيام بهذا الدور. أما في المجال التعليمي، فتضمن المبادرة استمرارية التعليم أو توفير مسارات تعليمية بديلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، بما في ذلك التعليم المنزلي عند الحاجة.

كما تولي المبادرة اهتماماً بالجانب الرياضي، من خلال إشراك الأحداث في الأندية الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بما يسهم في تعزيز الصحة البدنية والانضباط والمهارات الحياتية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، توفر المبادرة فرص عمل جزئي، وبرامج تدريب مهني تتوافق مع قانون عمل الأحداث، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تقديم دعم مادي للأسر عند الحاجة.

وقالت مديرة مركز «صون» لرعاية وتأهيل الأحداث، زينب الدشتي: «تهدف مبادرة (بشرنا عنك) التزامنا تمكين هؤلاء الشباب ليكونوا أفراداً منتجين ومساهمين في مجتمعهم، وليس فقط الحد من احتمالية عودتهم للانحراف».