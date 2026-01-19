مستشفى الأمل للصحة النفسية يكرّم الفائزين بـ «جائزة البحوث العلمية» في نسختها الثالثة

نظّم مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة الثالثة من جائزة الأمل للبحوث العلمية، خلال حفل خاص أقيم بمقر المستشفى في دبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشركاء الأكاديميين، للاحتفاء بالإنجازات الرائدة في مجال أبحاث الصحة النفسية، في حدث عكس تحول الجائزة إلى منصة وطنية داعمة للإنتاج المعرفي وتطوير الممارسات الإكلينيكية، وكشف في الوقت ذاته عن قوة الحضور البحثي لدولة الإمارات على الساحة العلمية العالمية، وشهدت الجائزة هذا العام تفاعلاً واسعاً من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، حيث استقبلت 114 طلب ترشح، من بينها نحو 85 ملصقاً علمياً، بمشاركة باحثين وطلبة وكوادر صحية من جامعات محلية وعالمية مرموقة، إضافة إلى كوادر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي وتوسع الشراكات الأكاديمية في قطاع الصحة النفسية.

وأكدت مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة نور المهيري، أن الجائزة تجسد رؤية المؤسسة في بناء منظومة متكاملة للصحة النفسية تعتمد على الأدلة العلمية، موضحة أن المؤسسة تولي أهمية كبرى لدعم البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير سياسات الرعاية النفسية وتحسين نتائج المرضى، بما يواكب توجهات الدولة في تعزيز صحة المجتمع، وضمان استدامة الخدمات الصحية الرائدة.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، الدكتور عمار حميد البنا، أن «جائزة الأمل» باتت منصة محفزة للباحثين والأطباء والطلبة لتطوير مشاريع بحثية مبتكرة في الصحة النفسية، مؤكداً أن البحث القائم على الشراكة مع المرضى يشكل حجر أساس في تطوير الممارسات الإكلينيكية، والارتقاء بجودة الرعاية النفسية، بما ينسجم مع رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتزامن تنظيم الجائزة مع الإعلان عن إنجازات بحثية نوعية لمستشفى الأمل للصحة النفسية، حيث تجاوز عدد الأوراق البحثية المحكمة المنشورة 100 ورقة علمية في مجلات دولية مرموقة، مع تسجيل نمو ملحوظ في الإنتاج البحثي السنوي، وتوسع في الأبحاث المشتركة مع جامعات ومراكز بحثية عالمية، في مؤشر واضح على نضج البيئة البحثية التي وفرتها هذه المنصة، ونشرت هذه الدراسات في مجلات علمية ذات تأثير عالمي، من بينها مجلات رفيعة المستوى مثل «The Lancet»، بما يؤكد التركيز على جودة البحث وأثره العلمي والسريري، وعُرضت في مؤتمرات علمية دولية مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب مؤتمرات محلية وإقليمية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويرسخ الحضور العلمي لدولة الإمارات عالمياً.

واختتمت النسخة الثالثة من «جائزة الأمل» بتكريم الفائزين في عدد من الفئات البحثية والأكاديمية، تقديراً لإسهاماتهم النوعية في تطوير قطاع الصحة النفسية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في البحث العلمي وجودة الرعاية الصحية.