برنامج تأهيلي للأسر الأحادية ضمن برنامج «اطمئني»

نظّمت جمعية النهضة النسائية في دبي برنامجاً تأهيلياً ترفيهياً للأسر الأحادية، ضمن البرنامج الأسري «اطمئني».

وأكدت نائب رئيسة الجمعية، المشرفة العامة على إدارة الاستشارات والتدريب، خولة سعيد النابودة، أن البرنامج يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، وبالتعاون مع مؤسسة «تراحم» الخيرية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتمكين المرأة.

وأوضحت أن مبادرة «اطمئني» تهدف إلى توفير منظومة دعم للأسر الأحادية، تشمل الدعم النفسي والتمكين الأسري والتربوي والاقتصادي، إلى جانب تنظيم برامج إرشادية وصحية، تسهم في مساعدة الأسر على استعادة التوازن والشعور بالطمأنينة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن أربعة محاور أساسية، تشمل دورات تدريبية في مجالات حيوية، أبرزها المجال النفسي والأسري والتربوي والسلوكي، إضافة إلى المجال المالي والاستثماري واللياقة والتغذية، إلى جانب تنظيم «رحلة التجربة الملهمة»، وزيارات لسيدات أعمال إماراتيات للاطلاع على تجارب نجاح ملهمة، فضلاً عن الرحلات الترفيهية.

وأفادت بأن البرنامج يستهدف خمس فئات من المجتمع، هن: المطلقات، والأرامل، والمهجورات، والأبناء، والعازبات فوق سن الـ40 عاماً، من الإماراتيات ومن مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدّمت البرنامج أخصائية الإرشاد الأسري والنفسي، الدكتورة عائشة عبدالله المطوع، ومدربة اللياقة البدنية المعتمد، هدى الطاهري، حيث تضمن البرنامج جلسات توعوية وتفاعلية.

وشددت الدكتورة عائشة المطوع، خلال لقائها بالمشاركات، على أهمية تعزيز الصحة النفسية، مؤكدة أن البرنامج يمثل مساحة آمنة تبعث على الطمأنينة وتساعد على فتح القلوب واستحضار القوة الداخلية، مشيرة إلى أن المبادرة تحمل رسالة إنسانية واضحة من الجمعية مفادها: «أنتِ لستِ وحدك».

من جهتها، قدمت هدى الطاهري دورة بعنوان «أسرار اللياقة في الهواء الطلق»، أكدت من خلالها أهمية اتباع أسلوب تغذية صحي للنساء في مختلف الأعمار، كما أشركتهن في بعض تمارين اللياقة.