90 طفلاً يستفيدون من «حضانة الفريج» في «أم الشيف» و«المزهر»

تُواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تحقيق أثر تربوي ملموس خلال العام الدراسي 2025-2026، عبر فرعَي مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال المستفيدين 90 طفلاً، منهم 41 طفلاً في فرع أم الشيف، و49 في فرع المزهر، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على هذا النموذج التربوي المتكامل، ويؤكد سلامة قرار التوسع وافتتاح فرع المزهر استجابة لهذا الطلب، ما يترجم بوضوح نجاح مبادرة «حضانة الفريج» واستجابتها لاحتياجات المجتمع.

وجاء افتتاح فرع حضانة الفريج في مركز المزهر الثقافي الإسلامي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع خدمات التعليم المبكر، وتوفير بيئة تعليمية قريبة من الأسر، تدمج بين التعلم والقيم والتنشئة السلوكية السليمة، وقد شهد الفرع خلال الفصل الدراسي الأول تنفيذ سلسلة من الفعاليات التعليمية والتوعوية التي ركزت على ترسيخ مفاهيم الاحترام والتسامح، وتعزيز الوعي الصحي، وتنمية الفضول العلمي لدى الأطفال، إلى جانب الأنشطة الوطنية والثقافية التي تُسهم في غرس الولاء والانتماء للوطن منذ الصغر، ضمن إطار يجمع بين الترفيه والتعلم الهادف.

وفي فرع مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، واصلت «حضانة الفريج» أداءها التربوي المتقدّم، من خلال تنفيذ باقة متنوعة من الفعاليات الوطنية والتوعوية والتربوية التي عكست شمولية المنهج المعتمد في بناء شخصية الطفل، وركزت البرامج على ترسيخ الهوية الوطنية عبر الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وتنمية مهارات السلامة والاستعداد للطوارئ، وتحفيز التفكير العلمي وحب الاستكشاف، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والاستدامة البيئية، وتنمية المهارات اللغوية والاعتزاز باللغة العربية، وتقدير دور المعلم في العملية التعليمية.

وأكدت مسؤولة «حضانة الفريج»، حمدة سيف المطيوعي، أن الحضانة تمثّل نموذجاً عملياً لتجسيد رؤية الدائرة في تطوير التعليم المبكر، من خلال منهج متكامل يوازن بين المعرفة والقيم والتربية العملية، ويعمل على إعداد أطفال واعين ومبدعين وقادرين على التفاعل الإيجابي مع مجتمعهم.

وتعكس هذه النتائج التزام الدائرة بخططها الاستراتيجية في الاستثمار في الطفولة المبكرة، باعتبارها حجر الأساس في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الاجتماعية منذ المراحل الأولى، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع إماراتي واعٍ ومتماسك وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والتميز.