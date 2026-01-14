تفاهُم بين «جود» وجمعية النور لدعم أصحاب الهمم وأسرهم

وقّعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود) مذكرة تفاهم مع جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بهدف تعزيز التعاون في مجال المساهمات المجتمعية، وتنظيم المبادرات والفعاليات الخيرية، وجمع المساهمات عبر منصة «جود» لدعم خدمات الجمعية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر جمعية النور، حيث استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور، خالد الحليان، وعضو مجلس الإدارة، عبير آل رضا، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، مروان راشد بن هاشم.

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف الجمعية والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، إلى جانب التحديات التي تواجهها في استمرارية تقديم خدماتها.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز استمرارية البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدّمها جمعية النور، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى مزيد من المستفيدين، بما يدعم رسالتها الممتدة منذ أكثر من 44 عاماً في خدمة أصحاب الهمم في إمارة دبي.

وأكد خالد الحليان أن الجمعية تضم حالياً 216 طالباً من 34 جنسية مختلفة تراوح أعمارهم بين أربعة و35 عاماً، مشيراً إلى تطلع الجمعية لاستقبال مزيد من الطلبة مستقبلاً.

وأوضح أن الجمعية تمكنت من توظيف أكثر من 100 من خريجيها في سوق العمل في قطاعات مختلفة، مع استمرار فريق العمل في متابعتهم لضمان تطوير مهاراتهم المهنية.

وأشار إلى أن التشريعات الداعمة لحقوق أصحاب الهمم في الإمارات أسهمت في تعزيز استقرار الأسر، ودفع العديد من أولياء الأمور لاتخاذ قرار الإقامة في الدولة، لما توفره من بيئة داعمة وسهلة الحركة وشاملة.

من جانبه، أكد مروان راشد بن هاشم أن هذه الشراكة تعكس التزام «جود» بدعم الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار دور منصة جود في تمكين المساهمات المجتمعية الموثوقة، ودعم المبادرات التي تُحدث أثراً مباشراً في حياة أصحاب الهمم وأسرهم، بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة، ويُعزّز قيم التكافل المجتمعي في إمارة دبي.