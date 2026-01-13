«تنمية المجتمع بدبي» تحتفي بتخريج 113 مهنياً اجتماعياً

احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بتخريج 113 مهنياً اجتماعياً متخصصاً من الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين، الذي أطلقته الهيئة بالشراكة مع جامعة برمنغهام، في خطوة نوعية تعكس التزام الإمارة بتعزيز كفاءة رأس المال البشري، والارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي، بما يواكب أولويات دبي التنموية ومستهدفاتها الاجتماعية بعيدة المدى.

ويأتي البرنامج في إطار رؤية الهيئة الهادفة إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال الاستثمار في تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية، وتمكينهم بالمعرفة العلمية والمهارات التطبيقية التي تُعزّز قدرتهم على التعامل مع القضايا المجتمعية بوعي مهني ومنهجية قائمة على الوقاية والتمكين.

وشهد حفل التخريج حضور عدد من القيادات والمسؤولين، إلى جانب خريجي البرنامج وممثّلي الجهات الحكومية المشاركة، في مناسبة احتفالية جسّدت قيمة الشراكة المؤسسية، وأكدت أن الاستثمار في الإنسان هو المسار الأنجع لتحقيق أثر اجتماعي طويل المدى.

وشارك في البرنامج مهنيون اجتماعيون يُمثّلون ثماني جهات حكومية ومؤسسات متخصصة في إمارة دبي هي: هيئة تنمية المجتمع، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومحاكم دبي، ودبي الصحية، والنيابة العامة بدبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وذلك ضمن رحلة تدريبية متكاملة امتدت على مدار 74 يوماً، وحصل المشاركون خلالها على 40 ساعة تدريبية معتمدة نُفِّذت عبر مرحلتين تدريبيتين متتابعتين، وصُمِّم المحتوى التدريبي بالتعاون مع جامعة برمنغهام، بما يضمن نقل أفضل الممارسات العالمية وتكييفها مع خصوصية الواقع المحلي، بما يُعزّز جودة وكفاءة الممارسات المهنية في مجال العمل الاجتماعي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدّمة للمجتمع.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد: «نفخر بتخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج النوعي الذي يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية، ويؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الاجتماعية هو استثمار مباشر في تماسك المجتمع واستقراره وجودة حياته».

وأضافت: «يُمثّل البرنامج نموذجاً ناجحاً للتعاون الأكاديمي الدولي، حيث أسهمت الشراكة مع جامعة برمنغهام في تطوير قدرات المهنيين الاجتماعيين، ورفع جاهزيتهم المهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الاجتماعية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (D33) في بناء مجتمع متماسك ومتكافل وقادر على مواجهة التحديات».

وأعربت عميدة جامعة برمنغهام في دبي، البروفيسورة يسرى الموزغي، عن اعتزازها بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في هذا البرنامج النوعي، مشيرة إلى أنها تعكس التزاماً مشتركاً بتأهيل المهنيين الاجتماعيين، وفق معايير أكاديمية رفيعة، تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي المرتبط بواقع العمل الاجتماعي.

وأضافت أن البرنامج يُسهم في تعزيز جاهزية المشاركين لأداء أدوارهم المجتمعية بكفاءة ومسؤولية، ويدعم بناء قدرات مهنية قادرة على التعامل مع التحديات الاجتماعية بوعي، بما ينعكس إيجاباً على استدامة الأثر المجتمعي وجودة الخدمات المقدّمة.

ويعكس البرنامج تنوّع التخصصات المهنية للمشاركين، إذ ضم 35 أخصائياً اجتماعياً، و32 أخصائياً نفسياً مساعداً، و24 مرشداً اجتماعياً، و13 أخصائياً نفسياً، إلى جانب مشاركين من تسعة تخصصات أخرى، شملت معلمي التربية الخاصة، ومحللي السلوك، ومحللي السلوك المساعدين، ومساعدي دعم التعلم.