1000 مهني اجتماعي مرخص في دبي

أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين والعاملين في إمارة دبي يقارب 1000 مهني اجتماعي من الجنسيات كافة، وتسعى الهيئة إلى ترخيص مزيد من المهنيين العاملين في دبي.

وقالت إن لدى الهيئة نظاماً وآلية لمتابعة وتقييم العاملين الاجتماعيين، حيث تُلزم كل مهني اجتماعي عامل في دبي بتجديد الترخيص الحاصل عليه من الهيئة كل عامين، بما يكفي لضمان قياس الأثر والنتيجة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستوسع نطاق البرنامج عبر إطلاق المرحلة الثانية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وستركز على قطاع التعليم في المدارس الحكومية والخاصة، وتليها المرحلة الثالثة التي ستشمل المراكز الاجتماعية التخصصية التابعة للقطاع الخاص في الإمارة.

وأكد مدير إدارة التنظيم الاجتماعي في الهيئة، محمد موسى المهيري، أن معايير اختيار المهنيين في البرنامج مبنية على الكفاءة العلمية والخبرة الخاصة بهم.