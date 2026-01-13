«بيورهيلث» تُطلق «مركز أبوظبي للأبحاث الصحية»

أطلقت مجموعة «بيورهيلث» مركز أبوظبي للأبحاث الصحية، وهو وحدة بحثية سريرية متكاملة، تجمع كل النشاطات البحثية لمرافقها الصحية في أبوظبي، بما في ذلك المستشفيات وعيادات الرعاية الأولية والمختبرات المتقدمة.

ويغطي المركز جميع العمليات البحثية السريرية في 16 مستشفى، وشبكة واسعة من عيادات الصحة الأولية، والمختبرات المتقدمة، ليشمل جميع مراحل دورة البحث العلمي، من تصميم بروتوكولات الدراسات واستقطاب المشاركين، مروراً بالتنسيق التنظيمي وتحليل البيانات، وصولاً إلى النشر العلمي.

ويشرف المركز على أكثر من 100 دراسة بحثية سريرية نشطة، بمشاركة 300 باحث رئيس وفريق علمي يضم أكثر من 700 باحث، مع التعاون مع الجهات الحكومية والشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية الحيوية والمؤسسات البحثية الرائدة، لتنفيذ أبحاث سريرية شاملة تتماشى مع أولويات الرعاية الصحية في أبوظبي.

ويتركز عمل المركز البحثي المتكامل على مجالات تشمل الطب الشخصي، والأمراض النادرة، والتقنيات الطبية المتقدمة، بما ينسجم مع أولويات الصحة العامة، ويُعزّز دور القطاع الخاص في الابتكار.

ويجمع المركز الموارد السريرية الواسعة لمجموعة «بيورهيلث»، التي تشمل وحدات التجارب السريرية للمرضى الداخليين، وأكبر وحدة تجارب سريرية للمرضى الخارجيين في المنطقة، حيث تُدار أكثر من 800 زيارة للمشاركين في البحوث السريرية يومياً.

ويضم المركز ما يزيد على 2500 طبيب واختصاصي واستشاري في مجالات متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والأورام وعلوم الأعصاب، مع تركيز خاص على الوقاية من الأمراض، واكتشافها مبكراً وإدارتها.