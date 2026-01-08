ورشة حول تنظيم الأصول الافتراضية للجمعيات والمؤسسات الخيرية في دبي

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ورشة توعوية متخصصة، للجمعيات والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي، حول تنظيم الأصول الافتراضية، بحضور موظفي قطاع العمل الخيري وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس استباقيتها في مواكبة التحولات التنظيمية الحديثة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الخيري.

وقدّم الورشة مدير إدارة الإنفاذ في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA»، عبدالله بن ديماس، حيث شُكّلت منصة معرفية شاملة للتعريف بالإطار التنظيمي المتكامل لأنشطة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية في الإمارة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي لدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتمكينها من التعامل الواعي والمسؤول مع هذا النوع من الأنشطة وفق التشريعات المعتمدة.

وتطرقت الورشة إلى دور مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وآليات تنظيم التعامل مع العملات الرقمية، بما يعزّز مبادئ الشفافية، ويكرّس حوكمة العمليات، ويحمي قطاع العمل الخيري من المخاطر المحتملة، كما شهدت الورشة مناقشة السياسة العامة للرقابة على نشاط جمع التبرعات المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية الصادرة عن الدائرة، حيث تم الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإجابة عنها، بما يعزّز وضوح السياسات وسلامة تطبيقها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة، عبدالله الخبي الشحي، أن تنظيم هذه الورشة يجسّد التزام «إسلامية دبي» ببناء قطاع خيري يتمتع بأعلى مستويات الحوكمة والامتثال، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة للأصول الافتراضية يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة العمل الخيري، وحماية سمعته، وتعظيم أثره الإنساني، وذلك انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية للدائرة وتوجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ بيئة تنظيمية رائدة وآمنة.