4262 طالباً وطالبة استفادوا من «مشروع البر لتحفيظ القرآن» خلال 2025

أعلنت جمعية دار البر عن النتائج المتميزة لمشروعها الرائد «مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم» لعام 2025، مؤكدة أن المشروع يواصل رسالته في تأهيل جيل متميز من حفظة كتاب الله، قادر على نقل تعاليم القرآن الكريم وقيمه السامية إلى المجتمع، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة القرآنية وغرس القيم الإسلامية بين الجيل الناشئ.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الثقافة والبحوث في جمعية دار البر، يونس الزعابي، أن المشروع حقق خلال عام 2025 عدداً من الإنجازات، كان من أبرزها تنفيذ 57 حلقة تعليمية متنوّعة بين الحضور المباشر، والتعليم الهجين، ما يعكس المرونة الكبيرة التي يوفرها المشروع للوصول إلى مختلف الفئات في المجتمع، مؤكداً أن هذه الحلقات شكّلت منصة تعليمية متكاملة للطلاب، تمكّنهم من متابعة الحفظ والمراجعة بأساليب حديثة، مع توفير بيئة محفزة على الإنجاز والتميز.

وأوضح الزعابي أن المشروع استفاد منه 4262 طالباً وطالبة من بينهم 1301 من المواطنين، ذكوراً وإناثاً، ما يعكس شمولية المشروع وانتشاره بين مختلف شرائح المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي لجمعية دار البر في نشر الثقافة القرآنية وتعزيز القيم الدينية.

ولفت إلى أن 86 محفظاً ومحفظة أسهموا في متابعة الطلاب وتوجيههم، حيث لعبوا دوراً محورياً في ضمان جودة التحفيظ والمراجعة، وتقديم الدعم المستمر للطلاب لتشجيعهم على التقدم والتميز في مسيرتهم القرآنية المباركة، وأشار إلى أن المشروع أسهم في ختم القرآن الكريم لـ33 طالباً وطالبة، ووصل عدد المجازين بالسند القرآني والمتون القرآنية إلى 217، وهو إنجاز يعكس الأثر المباشر للمشروع في بناء جيل من الحفظة المتقنين للقرآن الكريم، إلى جانب تنظيم 72 مسابقة وفعالية قرآنية لتعزيز التفاعل بين الطلاب وتحفيزهم على التميز، ما أسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة وناجحة.