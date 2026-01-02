شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 165 منتسباً من دورة التأهيل الشرطي والأمني

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 165 منتسباً من دورة التأهيل الشرطي والأمني رقم (47)، التي نظّمتها إدارة التأهيل الشرطي - العين، في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء خليفة محمد الخييلي، حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة المنتسبين بالمعرفة والتدريب ومواكبة المستجدات التطويرية، بما يعزز جهودهم في تحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان وترسيخ الريادة المؤسسية.

وهنّأ اللواء الخييلي الخريجين على استكمالهم متطلبات الدورة بنجاح، مشيداً بما أظهروه من جدية وانضباط والتزام خلال فترة التدريب، وأعرب عن ثقته بقدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في أداء ميداني احترافي يخدم الوطن والمجتمع، ويعكس صورة العمل الشرطي الحديث.

وحضر حفل التخريج مدير الأكاديمية، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، ومدير إدارة التأهيل الشرطي، العميد حسين علي الجنيبي، ومدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، العقيد راشد الصغير البلوشي، إلى جانب عدد من الضباط. وشملت الدورة، التي امتدت على مدى 18 أسبوعاً، برامج تدريبية متكاملة ضمّت العلوم الأكاديمية، واللياقة البدنية، والعلوم العسكرية، واستخدام السلاح، والمشاة والرماية، إضافة إلى تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات العملية التي تسهم في رفع جاهزيتهم المهنية، وتأهيلهم للانضمام إلى القوة الأمنية، وتنفيذ الواجبات والمهام بكفاءة وحرفية عالية.

وعبّر الخريجون عن امتنانهم لشرطة أبوظبي لتوفير بيئة تدريبية متقدمة تحاكي الواقع الميداني، وتزويدهم بأحدث الوسائل التقنية والمعرفية التي تعزز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات الأمنية بمهنية عالية، مؤكدين أن فترة التدريب أسهمت في صقل شخصياتهم وترسيخ قِيَم الانضباط والمسؤولية والعمل بروح الفريق.

وفي ختام الحفل، كرّم اللواء خليفة محمد الخييلي الخريجين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية، ومواصلة العطاء لخدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.