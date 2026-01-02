«تنمية المجتمع» تحصل على جائزة دولية مرموقة في الابتكار

حصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي على جائزة «International Innovation Awards 2025»، ضمن محور Reinventing for Tomorrow، وذلك تقديراً لجهودها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في الارتقاء بالقطاع الاجتماعي وتعزيز أثره المستدام.

ويأتي هذا التتويج في ظل منافسة دولية واسعة، شهدت مشاركة مؤسسات رائدة من دول عدة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا والنمسا، وهونغ كونغ وماليزيا وتايوان، ما يعكس المستوى المتقدّم للممارسات الابتكارية التي تتبنّاها الهيئة، وقدرتها على مواءمة الابتكار مع الاحتياجات المجتمعية الفعلية.

ويعكس الفوز بالجائزة النهج المؤسسي الذي تتبعه هيئة تنمية المجتمع في إعادة تصميم البرامج والخدمات الاجتماعية، بالاعتماد على حلول مرنة ومتكاملة تستند إلى التحليل، والتخطيط الاستباقي، وتوظيف الابتكار كأداة لتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة المنظومة الاجتماعية في إمارة دبي.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في الهيئة، مشهور الشامسي: «يمثّل هذا التقدير الدولي انعكاساً لالتزام هيئة تنمية المجتمع بتبنّي الابتكار كمنهج عمل مؤسسي يدعم تطوير السياسات والخدمات الاجتماعية، ويُعزّز قدرتها على تحقيق أثر مستدام. نؤمن بأن الابتكار في القطاع الاجتماعي هو ركيزة أساسية لمواكبة التحولات المستقبلية، وضمان استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمع»، وأضاف أن هذا الإنجاز يدعم توجّه الهيئة نحو ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الاجتماعي، من خلال تطوير نماذج عمل متقدمة تُسهم في بناء مجتمع متماسك مرن وقادر على استشراف المستقبل.

ويؤكد هذا الفوز استمرار هيئة تنمية المجتمع في الاستثمار في الابتكار المؤسسي وتعزيز الشراكات، وتطوير حلول نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية دبي وتوجهاتها الاستراتيجية طويلة المدى.

مشهور الشامسي:

• الإنجاز يدعم توجّه «الهيئة» نحو ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الاجتماعي.