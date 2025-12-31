مستشفى القاسمي يُجري أول عملية قسطرة لـ «ستينيّ» بتقنية «Volt PFA»

نجح قسم كهرباء القلب بمستشفى القاسمي في الشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إجراء أول عملية علاج لاضطرابات نظم القلب، باستخدام تقنية «Volt™ Pulsed-Field Ablation (PFA)» التي تُعدّ إحدى أحدث التقنيات العالمية في علاج الرجفان الأذيني، لمريض إماراتي ستينيّ.

واستقبل القسم المريض وهو يعاني نوبات متكررة من الرجفان الأذيني، تمثّلت في خفقان سريع وغير منتظم في القلب، مصحوب أحياناً بالتعب وضيق في التنفس وعدم الارتياح الصدري، حيث ازدادت وتيرة هذه النوبات خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس سلباً على نشاطه اليومي وجودة حياته، وذلك على الرغم من التزامه بالعلاج الدوائي الموصوف.

وتبين بعد إجراء التقييمات السريرية والفحوص القلبية اللازمة، أن الحالة تتطلب تدخلاً علاجياً متقدّماً للسيطرة على اضطراب نظم القلب، ليتم اتخاذ قرار التدخل باستخدام تقنية «Volt PFA» بنجاح.

وقال مدير مستشفى القاسمي، الدكتور عارف النورياني، إن هذا الإنجاز يجسد التزام المستشفى ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم رعاية صحية متقدمة، ترتكز على تبنّي أحدث الابتكارات الطبية العالمية، مؤكداً أن إدخال تقنية «Volt PFA» يشكل نقلة نوعية في خيارات علاج مرضى اضطرابات نظم القلب، ويُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياتهم، وتقليل المضاعفات المرتبطة بالعلاجات التقليدية، وأشار إلى أن تنفيذ هذا الإجراء المتطور، بسواعد الكوادر الطبية المتخصصة، يعكس كفاءتها وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات الطبية، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح استشاري ورئيس قسم كهرباء القلب في مستشفى القاسمي، الدكتور محمد مجدي، أن التقنية الجديدة تعدّ من التقنيات غير الحرارية المتقدمة لعلاج اضطرابات نظم القلب، وعلى رأسها الرجفان الأذيني، حيث تعتمد على إرسال نبضات كهربائية عالية الطاقة تستهدف بدقة الأنسجة المسؤولة عن الإشارات الكهربائية غير المنتظمة، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة.