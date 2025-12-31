«أبوظبي للخلايا الجذعية» و«ياس كلينك» يحصلان على اعتماد العلاجات الخلوية «FACT»

حصل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، على الاعتماد الدولي المعترف به من مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية (FACT) لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم (AD-BMT)، في إنجاز يعكس الامتثال الكامل للمعايير الدولية «FACT-JACIE» في جمع ومعالجة وتطبيق منتجات العلاج بالخلايا.

وأجرت «FACT» تقييماً شاملاً لمرافق المركز والمستشفى، شمل مراجعة مفصلة للوثائق وتفتيش المنشآت للتأكد من الالتزام بمعاييرها الدولية، إضافة إلى توافق العمليات مع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الخاصة بممارسات الأنسجة الجيدة.

وحصل المركز والمستشفى على اعتماد FACT لمجموعة شاملة من العلاجات التي يشملها البرنامج، تتضمّن زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للبالغين والأطفال، العلاج بالخلايا المناعية، جمع منتجات العلاج بالخلايا من نخاع العظم لاستخدامها في العلاج والتصنيع، جمع منتجات العلاج بالخلايا عن طريق فصل مكونات الدم للاستخدام في الإدارة والتصنيع، ومعالجة منتجات العلاج بالخلايا بمستويات مختلفة من المعالجات، من الحد الأدنى إلى الأكثر تقدماً، التي تُجرى في مختبر معالجة الخلايا بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، البروفيسور يندري فينتورا، والمدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن اعتماد FACT يعكس التزام فرق العمل بالتميز والابتكار في مجال العلاج بالخلايا.