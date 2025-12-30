«الهلال الأحمر» في العين ينظم معرض «أنامل من ذهب»

نظّم مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العين معرض «أنامل من ذهب» في سوق القطارة، بهدف دعم الأسر المنتجة من فئة المتطوعين، من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم، وتشجيعهم على الاعتماد على الذات وتطوير مهاراتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في العين، الدكتور أحمد عبيد الظاهري، أن المعرض يسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي وتحقيق جودة الحياة، عبر إدخال السعادة في نفوس المشاركين ودعمهم وتمكينهم في إدارة مشروعاتهم الخاصة. وشهد المعرض مشاركة 18 أسرة منتجة قدّمت باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والإبداعية، وسط إشادة الزوار بجودة المعروضات، والدور الإنساني للمبادرة في دعم الأسر وتعزيز الروابط المجتمعية.