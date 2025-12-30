«بيت الخير» تنفق 17.3 مليون درهم على الأسر المتعففة منذ بداية العام

أنفقت جمعية «بيت الخير» 17 مليوناً و322 ألفاً و483 درهماً، لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، عبر مشروعات «الأسر المتعففة»، منذ بداية العام الجاري.

وتوفّر هذه المشروعات مساعدات نقدية وعينية شهرياً، بما يساعدها على تلبية متطلبات الحياة والعيش بكرامة في بيئة مستقرة وآمنة.

كما تدعم الجمعية أسر الأيتام وأصحاب الهمم، معتمدة في تقديم دعمها على آليات دقيقة ودراسات اجتماعية شاملة، تضمن توجيه المساعدات إلى مستحقيها وفق احتياجاتهم الفعلية.

وشمل الدعم تقديم تسعة ملايين و771 ألفاً و500 درهم، مساعدات شهرية مالية تسهم في ترميم دخل الأسر التي يقل دخلها عن المعدل المقبول في دولة الإمارات، إلى جانب توفير مساعدات عينية وغذائية منتظمة للأسر الأشد احتياجاً بقيمة 610 آلاف درهم، بما يخفف من الأعباء المعيشية عنها ويعزز تماسكها الأسري.

كما واصلت الجمعية دعم الأيتام المواطنين عبر كفالة متطلباتهم الأساسية والتعليمية والمعيشية، ودعم أسرهم، بما يهيئ لهم حياة مستقرة ونشأة سوية في أجواء يسودها الاطمئنان والرعاية الشاملة.

وأنفقت في هذا السبيل ستة ملايين و484 ألفاً و983 درهماً.

وأولت «بيت الخير» اهتماماً خاصاً بأسر أصحاب الهمم، منذ مطلع العام الجاري، حيث عملت على تأمين احتياجاتهم المختلفة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوفير الفرص التي تمكّنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وبناء مستقبل أكثر استقلالية، حيث دعمتهم بمبلغ 456 ألف درهم.

ويعكس استمرار هذه المشروعات التزاماً إنسانياً راسخاً بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به أهل الخير والمحسنون، حيث أسهم عطاؤهم المتواصل في استدامة هذه الجهود وترسيخ قيم العطاء والتكافل في المجتمع.