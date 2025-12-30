خدمة ذكية لمساعدة الأطباء في توثيق بيانات المرضى

أعلنت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق المرحلة التجريبية من خدمة «ندى»، القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل مساعداً رقمياً آمناً يدعم الأطباء، من خلال التقاط وترتيب الملاحظات السريرية خلال الحوارات الطبية بشكل آني.

وتم تطوير «ندى» خصيصاً لاستخدامها ضمن جلسات الاستشارات السريرية، حيث تمكّن هذه الخدمة الأطباء من تعزيز تركيزهم على احتياجات المرضى وفق نموذج رعاية إنساني متميز يلبي أدق احتياجاتهم، في حين تقلل من حاجة كوادر الرعاية إلى تدوين وتوثيق المعلومات يدوياً خلال الاستشارات الطبية، وتضمن الحفاظ على دقة السجلات الطبية وشمولها وموثوقيتها السريرية، وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، شايستا آصف: «الخدمة تعزز من كفاءة التواصل الإنساني وترسيخه في صلب نموذج الرعاية، وذلك عبر إفساح المجال لكوادر الرعاية السريرية للتواصل بشكل أفضل مع المرضى بتركيز كامل».