275 طالباً من الجامعة القاسمية ضمن «عُمرة الشارقة الخيرية» منذ 2017

بلغ عدد طلاب الجامعة القاسمية المستفيدين من مشروع «تيسير العمرة»، الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية نحو 275 طالباً من المتفوقين، وذلك خلال الفترة من 2017 حتى 2025، في إطار دعمها المستمر لطلبة العلم، وحرصها على تمكينهم من أداء مناسك العمرة بما يعزز القيم الإيمانية لديهم ويدعم مسيرتهم العلمية والإنسانية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد راشد بن بيات، إن مشروع تيسير العمرة يمثل أحد المشروعات الرائدة التي تنفذها الجمعية على مساحة واسعة، إذ توفد سنوياً مئات من العاملين ومنتسبي الدوائر والمؤسسات التي ترتبط معها بشراكات مختلفة، وتعد الجامعة القاسمية ضمن الجهات المشمولة بمظلة المشروع، إذ يتم إيفاد عدد من الطلاب المتفوقين بالجامعة بشكل منتظم، وأضاف: «يمثل المشروع خدمة جليلة تحقق الجمعية من خلالها حلم كثيرين ممن يرغبون أداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة»، متوجهاً بالشكر إلى داعمي مشروع «تيسير العمرة» وسائر مشروعات الجمعية.